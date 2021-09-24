FDA одобрило бустерную дозу вакцины Pfizer только для пожилых людей и пациентов группы риска

FDA приняло решение одобрить введение третьей дозы вакцины Pfizer от COVID-19 некоторым категориям населения, в числе которых пожилые люди и пациенты из различных групп риска. Ранее Pfizer просила одобрить бустер для всех жителей США.

Американский медицинский регулятор FDA одобрил применение бустерной дозы вакцины Pfizer и BioNTech против COVID-19 для людей в возрасте 65 лет и старше, а также всех пациентов, подверженных риску заболеть тяжелой формой COVID-19 и лиц, которые регулярно подвергаются угрозе заражения коронавирусом.

Внесение изменений в разрешение на использование вакцины позволит использовать бустеры медицинским работникам, учителям, специалистам по дневному уходу, работникам продуктовых магазинов и тем, кто проживает в приютах для бездомных или содержится тюрьмах, заявила исполняющая обязанности комиссара FDA Джанет Вудкок.

В конце лета Pfizer попросила FDA одобрить бустерные дозы вакцины для всех людей в США в возрасте от 16 лет и старше. На прошлой неделе компания представила данные внешней группе советников FDA. Группа проголосовала против предложения одобрить бустеры для всего населения США, но согласилась, что они были бы полезны для людей пожилого возраста и из группы высокого риска.

При этом медицинский директор Национального фонда инфекционных заболеваний (NFID) Уильям Шаффнер заявил, что в итоге FDA включило в новую рекомендацию более широкий круг лиц, чем до этого предлагали советники.

В скором времени американский Консультативный комитет по практике иммунизации должен будет проголосовать за использование третьей дозы вакцины у населения. Reuters пишет, что это последний шаг на пути к использованию бустеров.

В некоторых странах, в том числе в Израиле и Великобритании, а также в России, уже идут кампании по ревакцинации от COVID-19. В прошлом месяце Соединенные Штаты разрешили делать дополнительные прививки людям с ослабленной иммунной системой, и более 2 млн человек уже получили третью прививку, сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США.

Николай Соколов

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