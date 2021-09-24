Петр Белый обозначил пять направлений для развития инновационной лекарственной терапии в России

Дискуссия о том, как вывести российскую систему лекобеспечения на ведущие позиции в мире, набирает обороты. На состоявшемся 16 сентября консилиуме «Здравоохранение. Взгляд в будущее» с докладом «Будущее российской фармацевтики – науки и отрасли. Импортозамещение» выступил председатель совета директоров ГК «Промомед» Петр Белый. Он указал пять основных направлений для развития инновационной лекарственной терапии в стране и обозначил конкретные шаги для реализации этой концепции. Приводим основные тезисы его доклада.

Остановлюсь на пяти аспектах развития отечественной фармацевтики, которые взаимосвязаны с крупнейшими вызовами, стоящими перед страной.

На собственном опыте

Первое. У нас есть прекрасный опыт быстрого выведения инновационных препаратов, который появился в пандемию. Это целая серия вакцин разного типа действия, препаратов прямого противовирусного действия, препаратов для лечения цитокинового шторма. Они появились очень быстро, и, подчеркну, это отечественные препараты. Требуются механизмы, чтобы создавалось больше российских инновационных лекарств, которые будут решать критические проблемы и в других терапевтических областях. Речь прежде всего идет о нозологиях, вызывающих большую смертность. Это сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, диабет и его страшные последствия. Если нам удастся продлить и расширить механизм 441 постановления правительства, который позволяет быстро выводить отечественные инновационные лекарства, мы сможем получить такие же ощутимые результаты в других терапевтических областях.

Цена вопроса

Есть еще аспект — цены. Мы как производитель препарата прямого противовирусного действия фавипировира тоже вначале подвергались критике, что лекарство дорогое. Но почему, когда молекула импортная, считается нормальным что она дорогая? Потому что туда вкладывается стоимость глобальной штаб-квартиры, глобального маркетинга, глобальные клинические исследования, ошибки этих клинических исследований. Это дает цену в разы больше, чем ту, которую мы должны платить. Только отечественные инновационные лекарства, которые сделаны без дополнительных добавочных стоимостей, могут решить проблему эффективного и доступного лекарственного обеспечения. Необходимо на политическом уровне, на уровне государственного видения сделать так, чтобы именно инновационным отечественным лекарствам дали дорогу. Это сделает Россию инновационной державой в отношении лекарственных средств.

Покончить с рабством

Третье, это отечественная субстанция. Очень важно все силы направить на то, чтобы каждый отечественный производитель лекарственных средств имел собственное производство субстанции. Есть такое понятие: субстанционное рабство. Международные стандарты GMP жестко закрепляют аудированных поставщиков субстанций. Но, если эти производители иностранные, возникают многочисленные риски, от политических и экономических до чисто физических – в виде закрытия границ, как было в пандемию. Поэтому сегодня задача государственной важности, чтобы у нас в стране имелся большой набор собственных субстанций, особенно для производства жизненно необходимых лекарств.

Инструмент знаний

Четвертый аспект, который нам очень важен. Связь индустрии и образования. Необходимо непрерывное образование врачей. Инновационный препарат может появиться. Но как врачи о нем узнают? Нам надо сделать так, чтобы знания об отечественных инновационных препаратах приходили в профессиональную среду очень быстро. И мы как фарминдустрия готовы для этого многое сделать. У нас крупное производство в Мордовии, а с Государственным мордовским университетом создана совместная кафедра. На ее базе ведется подготовка специалистов. Но мы готовы делать еще больше, участвовать профессионально и финансово, чтобы эффективные инструменты, которые позволяют донести знания об инновационных препаратах до врачей. Мы готовы создавать программы. Вышло регистрационное удостоверение — врач должен сразу об этом узнать.

Из хвоста очереди

Пятое, и это тоже важнейшая тема — оказание помощи детям. Есть большая проблема с педиатрическими препаратами. Регистрация педиатрических препаратов для всех фармкомпаний всегда в хвосте очереди. Почему лекарство для взрослых сегодня, а для детей — года через три? Эти три года мы их не лечим современными лекарствами? Нам нужно на уровне государственной политики закрепить приоритетность инновационных препаратов для детей и мотивировать отечественные компании на регистрацию педиатрических препаратов вместе с самыми передовыми препаратами для взрослых. Наша компания ведет много клинических исследований. Мы готовы к этому. Но нужны и новые регуляторные механизмы, которые снимали бы барьеры с этой деятельности.

Вот те пять аспектов, которые важны, чтобы Россия эффективно двигалась в будущее. Чтобы наша медицина в аспекте лекарственного обеспечения была бы на лидерских позициях во всем мире».

Материал партнера: «Промомед»

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