В Великобритании 10% лекарственных средств прописывают без надобности

Согласно новому исследованию, 10% лекарственных средств в Великобритании прописываются без надобности. Правительство приняло доклад во внимание и будет реформировать систему назначения препаратов.

10% препаратов, которые отпускают в британских учреждениях первичной медико-санитарной помощи, на самом деле не нужны пациентам. Об этом свидетельствует исследование, проведенное главой фармацевтического департамента Министерства здравоохранения Великобритании Кейт Ридж.

Согласно исследованию, 15% людей в стране принимают пять или более лекарственных средств в день, а каждое пятое посещение больницы среди людей старше 65 лет связано с побочными эффектами от препаратов. Некоторые лекарства, например, предназначенные для снижения артериального давления, также могут нести риски для здоровья слабым и пожилым людям.

Отчет был одобрен Королевским фармацевтическим обществом. Оно заявило, что фармацевты по всей стране будут стремиться работать вместе с пациентами и обществом, чтобы уменьшить вред, который принесли назначаемые сверх меры лекарственные средства.

«Лекарства приносят людям много пользы, и этот отчет абсолютно не о том, чтобы лишить людей лечения или ухода там, где оно эффективно, — говорит Ридж. — Но они также могут причинить вред и приниматься впустую».

Британское правительство заявило, что намерено назначить нового руководителя клинической программы по назначению лекарственных средств. Он будет курировать трехлетнюю программу, целью которой станет улучшение практики назначения лекарств в масштабах всей страны.

Он также обратит внимание на другие рекомендации, про которые пишут исследователи. К примеру, будет внедряться совместное принятие решений врачей и пациентов о начале или прекращении приема препаратов. Также будет сделан упор на эффективное использование данных и цифровых технологий, таких как электронные медицинские записи, для выявления и решения проблемы назначения ненужных средств.

Другие меры будут включать поощрение назначающих препараты врачей рассматривать альтернативные методы лечения, которые могут быть более эффективными. Кроме того, будет улучшаться доказательная база для отзыва назначений неподходящих лекарств, а врачам общей практики также дана возможность оспаривать и изменять рецепты, выданные в больницах.

Николай Соколов

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