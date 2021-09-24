Компания iHerb получила первые регистрационные свидетельства своих товаров в России

Компания iHerb в соответствии с заявленной стратегией начала процесс государственной регистрации представленных на площадке электронной торговли витаминов и биоактивных добавок.

Первые свидетельства о государственной регистрации (СГР) выданы Роспотребнадзором двум биологически активным добавкам к пище – «Калифорния Голд Нутришн КоллагенАП, пептиды морского коллагена с гиалуроновой кислотой и витамином С» (California Gold Nutrition CollagenUP, Marine sourced collagen peptides+Hyaluronic acid+Vitamin С) в порошке и «Калифорния Голд Нутришн, пробиотики ЛактоБиф 5» (California Gold Nutrition, LactoBif Probiotics 5 Billion) в капсулах. Обе получившие свидетельства о государственной регистрации биоактивные добавки производит в США компания White Bottle.

«Маркетплейс iHerb предлагает своим покупателям в более чем 180 странах качественную продукцию для здорового образа жизни, — рассказал генеральный директор российского представительства компании Илья Микин. — Хотя формат трансграничной В2С-торговли не предполагает регистрацию продукции для индивидуального потребления, iHerb добровольно начала регистрацию, потому как мы уверены в высоком качестве поставляемой нами продукции».

В июне 2021 года iHerb заявила о готовности инвестировать более 1,5 млрд рублей в официальное оформление СГР для 6 тысяч наименований различных витаминов, БАД и косметических средств, реализуемых на российском рынке через интернет-магазин компании. В представительстве компании в РФ подчеркнули, что такое решение принято, чтобы подтвердить соответствие предлагаемой продукции всем санитарным и гигиеническим нормам, установленным на территории России и Таможенного союза.

Регистрировать планируется в первую очередь витамины и БАД, которые согласно российскому законодательству не являются лекарственными средствами, а значит, не сертифицируются по международным стандартам GMP. Кроме того, сертификаты государственной регистрации планируется получить на ряд косметических продуктов.

Материал партнера: iHerb

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