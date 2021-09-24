70% врачей-гинекологов за последний год выбирали для контрацепции гормональные препараты

В преддверии Всемирного дня контрацепции фармацевтическая компания «Гедеон Рихтер» и ВЦИОМ обнародовали данные «Индекса женского здоровья «Гедеон Рихтер». Согласно этим данным, 70% врачей-гинекологов за последний год выбирали гормональные препараты как предпочтительный для них метод контрацепции. Обычные россиянки обращались к этому методу только в 35% случаев.

Женщины-гинекологи, которых опросили, предпочитают гормональные контрацептивы другим методам контрацепции независимо от возраста (в среднем в 70% случаев). При этом среди опрошенных россиянок популярность этого метода растет по мере увеличения их возраста (максимальный показатель в группе 35-45 лет – 46%). Барьерной контрацепцией в течение последнего года пользовалась половина россиянок – 51%. Опрошенные же врачи репродуктивного возраста прибегали к ней только в 19% случаев. 18% женщин в возрасте от 18 до 24 лет в качестве метода контрацепции используют прерванный половой акт.

«Деятельность нашей компании уже 120 лет тесно связана с разработкой и продвижением препаратов для женщин, помогающих сохранять репродуктивное здоровье и взвешенно подходить к вопросам планирования семьи. В мае 2021 года Европейское агентство лекарственных средств (EMA) выдало разрешение на медицинское применение нашего нового комбинированного орального контрацептива с принципиально новым составом. Мы ждем его и в России, поскольку его доступность безусловно расширит выбор высокоэффективных и удобных в применении препаратов и удовлетворит потребности еще большего количества женщин – будь то врачи или их пациентки», – сказал полномочный представитель компании «Гедеон Рихтер» в России Аттила Варади.

81% врачей одобряют использование комбинированных оральных контрацептивов (КОК) как в целях контрацепции, так и в лечебных целях. Еще 8% одобряют КОК именно в лечебных целях, 10% – как контрацепцию. Против использования КОК лишь 1%. Сами женщины-гинекологи в половине случаев (51%) принимают КОК с целью предохранения, а чуть более трети (36%) совмещают лечебные цели и контрацепцию. При этом 64% специалистов считают наиболее оптимальной продолжительностью приема препаратов период от трех и более лет. Никогда не применяли КОК только 14% врачей.

В своей практике 98% опрошенных женщин-гинекологов рекомендуют пациенткам гормональные препараты как контрацептив, на втором месте барьерные методы – 47%. Регулярно выписывают КОК 66% врачей, поучаствовавших в опросе, и только 2% совсем не назначает их. 67% врачей указали на то, что как правило, назначение преследует одновременно две цели – лечебного эффекта и контрацепции.

gxpnews