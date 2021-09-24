Минобрнауки выделило более 10 млрд для развития генетических технологий

Министерство науки и высшего образования России выделило гранты для 19 исследовательских программ и развития 15 тем биоресурсных коллекций «на реализацию отдельных мероприятий Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019-2027 годы». Результаты рассмотрения заявок на конкурс были опубликованы на сайте министерства.

На реализацию программы в 2021 году в бюджете предусмотрено 10,3 миллиарда рублей. В частности, на развитие трех центров геномных исследований в этом году выделено 1,3 миллиарда рублей.

«Важно еще раз оценить полученные нами результаты и те задачи, которые нам еще предстоит решить, для того чтобы результат был своевременным и значимым для развития генетических технологий в нашей стране», – сказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Совета по реализации программы.

На заседании речь зашла о грантовой поддержке биоресурсных коллекций и исследовательских программ, проводимой Минобрнауки РФ на конкурсной основе и направленной на то, чтобы решать крупные прикладные задачи мирового уровня и создавать ведущие исследовательские коллективы в области генетических технологий. Всего на конкурс пришли 128 заявок из 35 регионов восьми федеральных округов страны.

К процедуре экспертной оценки допустили 54 проекта. В итоге гранты выделили для 19 исследовательских программ, а также для развития 15 тем биоресурсных коллекций.

«Поддержка развития биоресурсных коллекций реализуется на принципах сетевого взаимодействия коллекций научных и образовательных организаций. В дальнейшем они смогут объединяться в крупные биоресурсные центры. Подобная поддержка коллекций в рамках всей страны проводится впервые, это позволит повысить их доступность и востребованность. Особое внимание будет уделено и исследовательским программам, направленным на обеспечение глобального лидерства и решение принципиально новых задач мирового уровня», – отметил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

gxpnews