«Магнит» запустил онлайн-аптеку в регионах

ПАО «Магнит» приступил к масштабированию услуги бронирования лекарств в регионах. Онлайн-сервис «Магнита» подключил к заказу около 70 аптек в 30 населенных пунктах Северо-Западного федерального округа.

Сервис стал доступен покупателям в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской, Тверской областях, а также в Республике Карелия. До конца года проект будет масштабирован на все регионы присутствия формата «Магнит Аптека», таким образом, бронирование будут доступно в почти 900 точках по всей стране, в том числе, в более 100 аптеках Москвы и Московской области.

Онлайн-аптека «Магнита» работает в формате click&collect: бронирование товаров с оплатой и самовывозом через 30 минут из удобной «Магнит Аптеки». Покупатели могут забронировать до 5 тыс. наименований – в их числе фармацевтические товары, лечебная косметика, продукция для личной гигиены, детское питание, изделия медицинского назначения, сезонные позиции. Сервис бронирования доступен круглосуточно, но самовывоз привязан ко времени работы аптеки.

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