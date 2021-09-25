В 2020 году зафиксирован самый большой прирост импорта препаратов для проведения КИ в рублях

Число разрешений, выданных на проведение КИ с января по июнь в этом году увеличилось на 9,3% по равнению с прошлым годом. Но это меньше, чем выдавалось в этот же период в допандемийные годы, следует из отчета АОКИ. К тому же в 2020 году, по оценке ассоциации, произошел самый большой прирост импорта препаратов для проведения КИ в рублях.

В 2020 году общая стоимость поставок в Россию препаратов для проведения клинических исследований увеличилась на 38,4% в рублевом и на 23,6% в долларовом выражении по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствуют данные компании RNC Pharma, которые вошли в последний отчет Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ).

Показатель прироста в рублях для НДС составил 29,3%, для таможенных пошлин (ТП) — 18,3%, для таможенных сборов (ТС) — 37%, а суммарно для НДС+ТП+ТС — 26,9%.

Ассоциация отметила, что за все время наблюдений в 2020 году произошел самый высокий прирост таких поставок в рублях. В TOP10 производителей по объему импортируемых препаратов в 2020 году для проведения вошли Merck & Co, Novartis, Pfizer, Johnson & Johnson, Bristol-Myers Squibb (BMS), F. Hoffmann-La Roche, Astellas Pharma, AstraZeneca (вклочая Acerta Pharma), Eli Lilly и AbbVie (включая Allergan).

Согласно отчету АОКИ, количество разрешений на проведение КИ в первом полугодии 2021 года увеличилось на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: 330 решений против 302. Но это все же меньше, чем в допандемийные годы, отмечает АОКИ. Так, в 2015–2019 годах среднее число одобренных заявок на проведение исследований в первом полугодии составляло 361.

Подробнее о том, сколько разрешений было выдано на локальные КИ и исследования биоэквивалентности, а также к чему приводит нежелание Минздрава идти на контакт с участниками рынка, читайте в «ФВ» № 22 (1060) в материале «Нездоровая атмосфера».

Маргарита Грошева

pharmvestnik