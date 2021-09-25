В московской аптеке изъяты фальсифицированные лекарства от COVID-19

Следователи изъяли партии похищенных из больниц препаратов, а также фальсифицированного средства от артрита и для лечения коронавируса в московской аптеке.

В июле в столичной аптеке была проведена проверочная закупка через интернет двух упаковок препарата RoActemra на сумму 177 тыс. рублей, которые курьер потом доставил на Курский вокзал. Данный лекарственный препарат применяется для лечения ревматоидного артрита и коронавируса. «В связи с тем, что приобретенные препараты имели явные признаки фальсификата, в аптеке и их складском помещении были проведены обыски, в ходе которых были обнаружены и изъяты партии различных медицинских средств, по предварительным данным следствия, похищенных из госучреждений здравоохранения, поставляемых в рамках госконтрактов», — сообщили в СК. Позже производитель классифицировал изъятый препарат как подтвержденный фальсификат.

СК и полиция уже провели исследования изъятых лекарственных препаратов. Также установлены причастные к сбыту фальсифицированных средств, ряд из них уже дали признательные показания. Следствие устанавливает других участников группы и лаборатории по изготовлению поддельных препаратов.

remedium