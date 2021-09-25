Резидент «Сколково» представил первый российский видеонистагмограф

Компания «Исток Аудио Лабс», резидент «Сколково», разработала видеонистагмограф VISION для объективной оценки остроты зрения. Изделие уже зарегистрировано в России.

В отличие от субъективных методов определения остроты зрения, работа VISION, основанная на записи рефлекторных движений глаза в ответ на движущиеся картинки с определенными параметрами, позволяет минимизировать влияние врача и пациента на результаты проводимого исследования. Это имеет большое значение в случаях вынесения заключения экспертных медицинских комиссий при приеме на работу и вынесении заключения об инвалидности.

Большая часть современных устройств для отслеживания и записи движения глаз не позволяет проводить подобные исследования с использованием коррекции – специальных линз, необходимых для максимально хорошего зрения. В состав КАП VISION вошел индивидуальный набор линз, а сама маска – нистагмограф – оснащена креплениями для их фиксации, при этом использование корригирующих линз не уменьшает эффективности проводимого исследования.

«Мы полагаем, комплекс будет использован для объективной оценки остроты зрения в случаях проведения экспертных комиссий, в лечебных учреждениях, а также у пациентов с нарушениями коммуникации. Мы постарались совместить в нашем программно-аппаратном комплексе имеющиеся классические таблицы для проверки остроты зрения и технологию инфракрасной видеонистагмографии, что значительно расширяет диагностические возможности VISION и область его применения. Использованные нами технологии машинного зрения, обучения нейронных сетей, способствовали созданию эффективного нистагмографа, позволяющего четко детектировать положение центра зрачка, проводить построение и анализ графиков движения глаза. Впервые нами реализована возможность проведения видеонистагмографии с использованием корригирующих линз», — рассказала Поручикова Евгения, к.м.н., врач-офтальмолог и научный куратор проекта VISION.

remedium