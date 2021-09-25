Для поставщиков ветпрепаратов разработают правила GDP

Российские власти намерены с 2022 года приступить к разработке правил надлежащей дистрибьюторской практики для компаний, которые занимаются оптовыми продажами лекарств для животных, сообщает журнал «Ветеринария и жизнь». Об этом рассказала замдиректора департамента ветеринарии Минсельхоза России Полина Смышляева на XVII Форуме субъектов предпринимательства в сфере зообизнеса.

Такие правила помогут в том числе избежать торговли фальсифицированными ветпрепаратами, отмечает издание.

«В следующем году нам предстоит урегулировать вопросы надлежащей дистрибьюторской практики. Я думаю, что в начале следующего года мы начнем разработку этого документа», – отметила Смышляева.

Утверждение правил надлежащей дистрибьюторской практики поможет как самим предприятиям, так и контролирующим органам, отметили в отраслевом союзе.

«Правила надлежащей дистрибьюторской практики направлены на то, чтобы избежать торговли фальсифицированными ветпрепаратами. Дистрибьюторы будут обязаны проверять своих поставщиков. В частности, уточнять, находится ли принимаемое к продаже лекарственное средство в реестре разрешенных к обращению на рынке, есть ли у производителя GMP», – комментируют в Союзе предприятий зообизнеса.

Как пояснили в организации, наличие таких правил было прописано в Положении о лицензировании фармдеятельности (постановление правительства № 1081). Кроме того, необходимость утверждения таких правил предусмотрена Федеральным законом «Об обращении лекарственных средств» (№ 61-ФЗ).

gxpnews