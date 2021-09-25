В Венгрии началось строительство завода по производству «Спутника V»

Венгрия, которая первой из стран Евросоюза одобрила и начала использовать «Спутник V», запущено строительство завода по производству российской вакцины. Предприятие планируется ввести в строй к концу 2022 года.

В Венгрии началось строительство завода по производству российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил РИА «Новости» глава венгерского глава венгерского МИД Петер Сийярто. По его словам, ввести его в строй планирует к концу следующего года.

«Это даже не планы – мы уже начали строительство. Строительство началось. Фабрика будет завершена с точки зрения строительства к весне или осени … и введена в строй к концу следующего года», — сказал он.

Сийярто назвал проект «колоссальным вкладом в достижение глобальной цели по обеспечению устойчивости поставок» вакцин против коронавируса.

«Спутник V» венгерский регулятор разрешил применять в январе 2021 года. Венгрия стала первой в Евросоюзе страной, где одобрили применение российской вакцины от коронавируса.

В апреле глава офиса венгерского премьер-министра заявил, что вакцина «Спутник V» показала наилучшие результаты из всех препаратов, применяющихся в стране. После прививки российской вакциной COVID-19 заражались 95 человек из 100 тыс., что стало самым низким показателем среди всех вакцин.

Фото: mil.ru

Елена Сидорова

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