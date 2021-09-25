«Спутник Лайт» одобрили в Египте

РФПИ объявил об одобрении вакцины против коронавируса «Спутник Лайт» в Египте. Вакцину «Спутник V» эта страна одобрила в феврале 2021 года. Также сообщалось о планах по производству российского препарата на египетском заводе Minapharm.

Управление по лекарственным средствам Египта (Egyptian Drug Authority) одобрило применение вакцины против коронавируса «Спутник Лайт». Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Египет стал 15-й страной, где российский однокомпонентный препарат получил разрешение.

Вакцину «Спутник V» Каир одобрил в феврале 2021 года.

В апреле РФПИ, египетская компания Minapharm и ее берлинская дочерняя компания ProBioGen AG объявили о соглашении по производству более 40 млн доз в год вакцины «Спутник V». Внедрение технологии планировалось в III квартале 2021 года.

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