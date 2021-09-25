Sanofi сообщила о переходе Оксаны Монж на работу в штаб-квартиру компании в Париже

Генеральный директор Sanofi в странах евразийского региона Оксана Монж переходит на новую должность руководителя глобального франчайза бизнес-подразделения «Общая медицина». К новым обязанностям в штаб-квартире компании в Париже она приступит 1 ноября. До назначения преемника Монж будет представлять интересы «Санофи Евразия».

Компания Sanofi сообщила о назначении генерального директора компании в странах евразийского региона Оксаны Монж на должность руководителя глобального франчайза бизнес-подразделения «Общая медицина». Этот франчайз объединяет направления диабета, терапии сердечно-сосудистых заболеваний, тромбозов и трансплантологии, включая интеграцию недавно приобретенной компании Kadmon.

Она будет отвечать за развитие портфеля ключевых продуктов компании в соответствии с корпоративной стратегией в области омниканального подхода, развития бренда и построения взаимодействия с клиентами, а также будет курировать запуск новых продуктов и работать в тесном взаимодействии с командами R&D, развития бизнеса и M&A, с тем чтобы наращивать инновационный потенциал бизнес-подразделения «Общая медицина».

Монж приступит к новым обязанностям в штаб-квартире Sanofi в Париже 1 ноября 2021 года.

Ее преемник на позиции генерального директора Sanofi в странах евразийского региона будет объявлен дополнительно. До этого момента Монж продолжит представлять интересы «Санофи Евразия».

Монж присоединилась к команде Sanofi в 2014 году в роли директора бизнес-подразделения эндокринных препаратов в России. В 2016 году была назначена генеральным менеджером бизнес-подразделения рецептурных препаратов в России и Беларуси, а в 2018 году заняла должность генерального директора Sanofi в странах евразийского региона.

pharmvestnik