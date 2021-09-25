Директор и эксперты американских CDC поспорили насчет бустерной вакцины Pfizer

Эксперты американских CDC выступили против того, чтобы разрешать бустерную дозу вакцины Pfizer для людей, работающих в опасных условиях, таких как медработники или учителя. Директор организации проигнорировала мнение специалистов и все равно утвердила такую рекомендацию.

В четверг, 23 сентября, группа экспертов американских Центров по контролю и профилактике заболеваемости (CDC) решила одобрить бустерную дозу вакцины Pfizer только для людей от 65 и старше, а также для людей от 50 до 64 лет, у которых наблюдаются проблемы со здоровьем.

Эта рекомендация охватывает меньший круг потенциальных пациентов, чем до этого представила FDA. Эксперты регулятора советовали также разрешить бустеры для лиц, которые подвергаются угрозе заражения коронавирусом. Среди таких людей назывались медработники, учителя, работники продуктовых магазинов.

Экспертная группа CDC выступила против этого. Однако директор центра Рошель Валенски не согласилась с таким решением, и все-таки добавила к рекомендациям медработников, а также людей, которые содержаться в тюрьмах или приютах для бездомных.

Эксперты девятью голосами против шести отклонили это предложения. Но Валенскии решила проигнорировать мнение консультативного комитета по этому вопросу. В своем заявлении через несколько часов после перерыва в работе комиссии Валенски рассказала о том, что она вернула рекомендацию назад.

«Моя работа как директора CDC — понять, где наши действия могут иметь наибольшее влияние, — сказала Валенски в своем заявлении. — В CDC перед нами стоит задача анализировать сложные, часто неполные данные, чтобы давать конкретные рекомендации по оптимизации здравоохранения. Во время пандемии, даже в условиях неопределенности, мы должны предпринимать действия, которые, как мы ожидаем, принесут наибольшую пользу».

Отмечается, что бустерные дозы вакцины Pfizer будут доступны тем пациентам, которые получили вторую прививку препаратом не менее чем за шесть месяцев до ревакцинации.

Одобрение CDC — последний шаг на пути к широкомасштабному использованию бустеров среди населения. Директор организации обладает правом последнего слова, когда дело касается вынесения рекомендаций по одобрению препаратов.

Фото: cdc.gov