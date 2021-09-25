Novavax подала заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 в ВОЗ

Компания Novavax сообщила о подаче заявки на включение своей вакцины от коронавируса в список ВОЗ. Получив одобрение от организации, компания надеется зарегистрировать препарат в развивающихся странах.

Американская биотехнологическая компания Novavax и ее партнер Институт сыворотки Индии подали заявку во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) на включение своей вакцины от COVID-19, известной как NVX-CoV2373, в список препаратов, одобренных для экстренного применения. Об этом сообщила Novavax на своем сайте, подчеркнув, что сделанный шаг потенциально открывает путь для поставки противоковидной вакцины в развивающиеся страны.

Novavax отстала от своих конкурентов в США и Европе, где большинство населения уже привились их вакцинами. В связи с этим производитель уделяет приоритетное внимание получению разрешений от регуляторов в государствах с низким и средним уровнем дохода.

Включение вакцины в список ВОЗ позволило бы Novavax поставлять свой препарат в третий мир, в котором регуляторы полагаются на рекомендации ВОЗ. Это также дало бы производителю возможность распространять NVX-CoV2373 в рамках инициативы COVAX, целью которой является обеспечение справедливого доступа к вакцинам от COVID-19. Компания совместно с Индийским институтом сыворотки обязались предоставить более 1,1 млрд доз для COVAX.

Novavax уже представила нормативные документы для одобрения вакцины в регулирующие органы Индии, Филиппин и Индонезии. Биотехнологическая фирма планирует подать заявку на получение разрешения в США и Европейском Союзе в IV квартале 2021 года.

Акции Novavax выросли более чем на 10% после публикации новости.

Производство NVX-CoV2373 столкнулось с задержками, поэтому до сих пор остается неизвестным, сколько вакцин будет выпущено в этом году. В августе Novavax сообщила, что намерена выйти на уровень производства 100 млн доз ежемесячно к концу III квартала этого года.

Препарат компании представляет собой двухкомпонентную вакцину на основе белка. Для ее разработки была использована технология рекомбинантных наночастиц для получения антигена, полученного из спайкового белка спайка коронавируса, а также запатентованный адъювант Matrix-M на основе сапонина для усиления иммунной реакции и активизации нейтрализующих антител.

Согласно данным фазы III исследований, вакцина Novavax имеет 90%-ную эффективность против различных штаммов SARS-CoV-2, в том числе против наиболее заразного «Дельта»-варианта коронавируса.

Владимир Заболотских

pharmvestnik