RNC Pharma не зафиксировала сезонного подъема продаж ветпрепаратов в России

Общий объем российского розничного рынка ветеринарных препаратов по итогам января-августа 2021 года составил 15 млрд руб. Относительно аналогичного периода 2020 года рублевая динамика зафиксирована на уровне 5,5%.

Динамику продаж в России ветеринарных препаратов по-прежнему определяет инфляционный фактор, продажи в натуральном выражении падают. Прирост в минимальных единицах дозирования (МЕД) за период составил –5,1%, всего с начала текущего года в рознице покупатели приобрели 116,1 млн МЕД ветпрепаратов. Об этом говорится в сообщении RNC Pharma, поступившем в «ФВ».

Помимо влияния на показатели спроса общеэкономических проблем, в текущем году не обошлось и без влияния погодных условий, причем если весной картина в целом была близка к стандартным трендам потребления, то конец лета отличался как от аналогичного периода 2020 года, так и от сезона 2019 года. Всплеск продаж как в денежном, так и в натуральном выражении пришелся на июль 2021 года, а по итогам августа активность потребителей опять стала откатываться вниз. Долгосрочная динамика продаж относительно августа 2020 года при этом составила 9% в рублевом выражении, а вот натуральный объем потребления потерял те же 9% (в МЕД).

TOP15 производителей ветпрепаратов по объемам продаж за январь-август 2021 года возглавляет компания «МСД». Продажи компании растут даже быстрее средних показателей по рынку в целом. «Прирост продаж по итогам периода обеспечивал не столько препарат «Бравекто», сколько «Нобивак», продажи вакцин в рамках линейки за год выросли на 19%», — отмечают аналитики. Вторую строчку занимает «Зоэтис», причем компания в рамках анализируемого периода стала абсолютным рекордсменом с точки зрения динамики продаж (27% в рублях). Здесь прирост обеспечили инсектоакарицид «Симпарика» (+43% в рублях) и антибиотик «Синулокс» (+36%). Замыкает тройку лидеров «Эланко», денежный объем продаж компании в рознице сократился за год на 3%. Вообще, TOP3 полностью представлен американскими производителями.

Зато российские производители — самые многочисленные в топе, из 15 компаний, лидирующих по объемам продаж, их восемь. Безусловный лидер здесь «Агроветзащита» (4-е место), правда, продажи за год корректируются вниз (–3%). При этом ключевой для компании продукт — линейка «Барс» относительно января-августа 2020 года демонстрирует ровно такую же динамику (–3% ) в рублевом выражении. А вот максимальными темпами роста продаж из числа отечественных компаний может похвастаться «Агробиопром» (+21%, 10-е место). Прирост обеспечили ушные капли «Отидез» (+29%) и линейка инсектоакарицидных препаратов «Бинакар» (+19%). Из числа российских компаний аналитики отмечают «Экопром», за год продажи их продукции выросли на 12%, в основном успех определяла продуктовая линейка «Инспектор».

Худший результат в топе зафиксирован по голландской «Беафар» (–15%), в основном сокращаются продажи инсектоакарицидных ошейников компании, а также российской «Ветбиохим» (–13%). Последняя испытывает проблемы в отношении линейки вакцин для домашних животных «Мультикан», максимальное сокращение продаж было зафиксировано по препарату «Мультикан 4», предназначенному для профилактики чумы, аденовирусных инфекций, парвовирусного и коронавирусного энтеритов собак.

TOP15 компаний-производителей по объемам продаж на розничном коммерческом рынке ветпрепаратов в России за январь-август 2021 г.