RNC Pharma не зафиксировала сезонного подъема продаж ветпрепаратов в России

Общий объем российского розничного рынка ветеринарных препаратов по итогам января-августа 2021 года составил 15 млрд руб. Относительно аналогичного периода 2020 года рублевая динамика зафиксирована на уровне 5,5%.
Динамику продаж в России ветеринарных препаратов по-прежнему определяет инфляционный фактор, продажи в натуральном выражении падают. Прирост в минимальных единицах дозирования (МЕД) за период составил –5,1%, всего с начала текущего года в рознице покупатели приобрели 116,1 млн МЕД ветпрепаратов. Об этом говорится в сообщении RNC Pharma, поступившем в «ФВ».
Помимо влияния на показатели спроса общеэкономических проблем, в текущем году не обошлось и без влияния погодных условий, причем если весной картина в целом была близка к стандартным трендам потребления, то конец лета отличался как от аналогичного периода 2020 года, так и от сезона 2019 года. Всплеск продаж как в денежном, так и в натуральном выражении пришелся на июль 2021 года, а по итогам августа активность потребителей опять стала откатываться вниз. Долгосрочная динамика продаж относительно августа 2020 года при этом составила 9% в рублевом выражении, а вот натуральный объем потребления потерял те же 9% (в МЕД).
TOP15 производителей ветпрепаратов по объемам продаж за январь-август 2021 года возглавляет компания «МСД». Продажи компании растут даже быстрее средних показателей по рынку в целом. «Прирост продаж по итогам периода обеспечивал не столько препарат «Бравекто», сколько «Нобивак», продажи вакцин в рамках линейки за год выросли на 19%», — отмечают аналитики. Вторую строчку занимает «Зоэтис», причем компания в рамках анализируемого периода стала абсолютным рекордсменом с точки зрения динамики продаж (27% в рублях). Здесь прирост обеспечили инсектоакарицид «Симпарика» (+43% в рублях) и антибиотик «Синулокс» (+36%). Замыкает тройку лидеров «Эланко», денежный объем продаж компании в рознице сократился за год на 3%. Вообще, TOP3 полностью представлен американскими производителями.
Зато российские производители — самые многочисленные в топе, из 15 компаний, лидирующих по объемам продаж, их восемь. Безусловный лидер здесь «Агроветзащита» (4-е место), правда, продажи за год корректируются вниз (–3%). При этом ключевой для компании продукт — линейка «Барс» относительно января-августа 2020 года демонстрирует ровно такую же динамику (–3% ) в рублевом выражении. А вот максимальными темпами роста продаж из числа отечественных компаний может похвастаться «Агробиопром» (+21%, 10-е место). Прирост обеспечили ушные капли «Отидез» (+29%) и линейка инсектоакарицидных препаратов «Бинакар» (+19%). Из числа российских компаний аналитики отмечают «Экопром», за год продажи их продукции выросли на 12%, в основном успех определяла продуктовая линейка «Инспектор».
Худший результат в топе зафиксирован по голландской «Беафар» (–15%), в основном сокращаются продажи инсектоакарицидных ошейников компании, а также российской «Ветбиохим» (–13%). Последняя испытывает проблемы в отношении линейки вакцин для домашних животных «Мультикан», максимальное сокращение продаж было зафиксировано по препарату «Мультикан 4», предназначенному для профилактики чумы, аденовирусных инфекций, парвовирусного и коронавирусного энтеритов собак.
TOP15 компаний-производителей по объемам продаж на розничном коммерческом рынке ветпрепаратов в России за январь-август 2021 г.
|№
|Корпорация
|Страна регистрации производителя
|Доля на розничном-коммерческом рынке ветпрепаратов за январь-август 2021 г., %, руб.
|Прирост январь-август 2021 / январь-август 2020 гг., %, руб.
|1
|МСД
|США
|20,8
|6
|2
|Зоэтис
|США
|11,1
|27
|3
|Эланко Энимал Хелс
|США
|10,6
|-3
|4
|Агроветзащита
|РОССИЯ
|8,4
|-3
|5
|Берингер Ингельхайм
|ФРАНЦИЯ
|7,5
|19
|6
|Экопром
|РОССИЯ
|7,2
|12
|7
|Апиценна
|РОССИЯ
|5,3
|1
|8
|Астрафарм
|РОССИЯ
|4,7
|4
|9
|КРКА
|СЛОВЕНИЯ
|3,3
|5
|10
|Агробиопром
|РОССИЯ
|1,8
|21
|11
|Нита-Фарм
|РОССИЯ
|1,8
|4
|12
|Ветбиохим
|РОССИЯ
|1,5
|-13
|13
|Беафар
|ГОЛЛАНДИЯ
|1,0
|-15
|14
|Ветокинол
|ФРАНЦИЯ
|1,0
|9
|15
|Веда
|РОССИЯ
|0,9
|-3
|Источник: RNC Pharma, АБД Аудит розничных продаж ВетЛП в России (sell out)