«Круг добра» просит врачей обсудить возможность расширения критериев применения ЛП «Золгенсма»

Фонд «Круг добра» обратился к врачебному сообществу с просьбой провести анализ накопленной врачебной практики по применению препарата «Золгенсма». Накопленный опыт может позволить расширить его применение при лечении СМА, считают в фонде.

Председатель правления фонда «Круг добра» Александр Ткаченко обратился с письмом к врачебному сообществу во главе с директором ФГБНУ «МГНЦ», главным внештатным специалистом по медицинской генетике Минздрава России Сергеем Куцевым. Он просит врачей-генетиков обсудить опыт, который позволит «задуматься о новых подходах к применению» препарата «Золгенсма» при лечении СМА. Ткаченко отмечает, что производитель также расширяет критерии назначения лекарства, передает пресс-служба Общественной палаты.

«В основе нашего обращения лежит не только накопленная информация об опыте применения генозаместительной терапии, но и многочисленные обращения родителей, позиция благотворительных и общественных организаций, волонтерских групп. К нам такие обращения — о расширении медицинских критериев для обеспечения маленьких пациентов препаратом «Золгенсма» — поступают постоянно. И конечно, мы не можем не реагировать, потому что наша миссия заключается в максимальном содействии эффективному лечению каждого больного ребенка. Но главное слово остается за врачами», — сказал Ткаченко.

На данный момент фонд уже принял решение об обеспечении 12 детей, нуждающихся в генозаместительной терапии, препаратом «Золгенсма».

Фото: oprf.ru

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