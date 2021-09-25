«Эвалар» взял под защиту краснокнижные растения и животных национального парка «Сайлюгемский»

Компания «Эвалар», созданная на Алтае, все 30 лет своего существования напрямую связана с фитотерапией и ботаникой лекарственных растений. В деятельности компании важная роль отведена экопроектам, направленным на сохранение растительного разнообразия. Особое внимание — Алтаю, известному своими заповедными местами и нетронутой природой, которая не перестает восхищать и удивлять обилием уникальных представителей флоры и фауны, встречающихся исключительно в этой точке планеты, — отмечают в компании.

В 2021 году «Эвалар» начал сотрудничество с национальным парком «Сайлюгемский». Одним из первых шагов коллаборации стал научно-исследовательский проект, направленный на поддержание уникального растительного фонда, который произрастает на территории заповедника. Объектом исследования и последующего воспроизведения на территории заповедника были выбраны два растения, которые являются эндемиками данной зоны и занесены в Красную книгу Российской Федерации, рассказали в компании.

В рамках совместного проекта отделу научных исследований и мониторинга Сайлюгемского национального парка предстоит не только оценить количество изучаемых растений, произрастающих на его территории, но и тщательно исследовать зону их обитания, а также оценить антропогенные факторы, которые влияют на популяцию растений. После этого будут разработаны рекомендации по улучшению условий произрастания и при необходимости произведены дополнительные посадочные работы этих видов, что позволит увеличить популяцию родиолы розовой и красной щетки на территории парка «Сайлюгемский».

Родиола розовая, которая в народе известна также как золотой корень, свое название получила благодаря корневищу, которое имеет цвет бронзы и является хранилищем целебных микроэлементов, рассказали в компании «Эвалар». Считается, что растение обладает мощными адаптогенными свойствами, которые помогают легче справляться со стрессовыми ситуациями, физическими и эмоциональными нагрузками. На протяжении ряда лет агрономы компании «Эвалар» разрабатывали методики агротехники родиолы розовой и научились выращивать ее в культуре!

Красная щетка (или родиола холодная) является вторым растением, фонд которого предстоит изучить и увеличить научным сотрудникам парка. Данный эндемик входит в состав фиточаев, сборов, отваров и настоев, которые традиционно применяются для лечения различных гинекологических заболеваний. Тема женского здоровья на протяжении многих лет входит в круг научных интересов компании «Эвалар». Компания выпускает фитопрепараты для улучшения качества жизни женщин. Например, та же красная щетка входит в состав чая «Эвалар БИО Гинекологические травы».

Второй блок исследований посвящен редким алтайским горным баранам аргали, которые также занесены в Красную книгу. На территории Национального парка «Сайлюгемский» зарегистрированы крупнейшие на Алтае и в Российской Федерации стада аргали, отметили в компании «Эвалар». Для сохранения этого вида большую роль играет оптимальное использование имеющихся пастбищных ресурсов, а также проведение охранных мероприятий, т.к. эти животные являются желанным трофеем для браконьеров.

«Результаты проведения научно-исследовательских работ представляют большой интерес для сотрудников национального парка, а также для сельского хозяйства, ботаников, зоологов, экологов, преподавателей сельскохозяйственных и природоохранных дисциплин и студентов сельскохозяйственного профиля, — отметил директор Национального парка «Сайлюгемский» Денис Маликов. — Более пяти лет мы готовились к проведению этих исследований, и благодаря компании «Эвалар» это стало возможным. В итоге у нас появится больше понимания, какие меры можно принять, чтобы в дальнейшем большее количество людей смогло познакомиться с этими редкими представителями природного и растительного мира Алтая».

Национальный парк «Сайлюгемский» был основан в 2010 году в Кош-Агачском районе на территории Республики Алтай и имеет статус особо охраняемой природной территории. Площадь парка составляет порядка 118 тыс. га. Основная деятельность парка направлена на сохранение и воспроизводство редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу. На территории парка свою деятельность осуществляет первая учетная площадка, на базе которой ученые со всего мира осуществляют исследования представителей флоры и фауны парка.

Материал партнера: «Эвалар»

pharmvestnik