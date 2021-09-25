Lonza заключает сделку с Allarity Therapeutics для производства препарата против рака почек

Allarity заключила соглашение с производственной организацией Lonza по производству препарата dovitinib, пишет FiercePharma. Allarity считает, что средство может быть эффективно против почечно-клеточной карциномы.

На своем предприятии в Фиспе (Швейцария) Lonza будет производить фармацевтические субстанции для препарата. Производство продукции будет происходить на другом заводе Lonza, во Флориде. По словам компаний, производство начнется в 2022 году.

В 2018 году компания Oncology Venture приобрела dovitinib у швейцарского фармацевтического гиганта Novartis. Два года спустя компания сменила название на Allarity Therapeutics, изменила состав совета директоров и заявила о смещении акцента на деятельность в США.

Сейчас низкомолекулярный ингибитор пантирозинкиназы dovitinib — это ведущий клинический актив Allarity. Novartis разрабатывала препарат против рака почек, но он не смог показать значимых результатов в III фазе испытаний — dovitinib не смог превзойти по эффективности препарат от Bayer «Нексавар» у пациентов с метастатическим почечно-клеточным раком, которым не помогла антиангиогенная терапия.

Allarity надеется применить препарат при других показаниях, включая рак печени, рак груди и различные солидные опухоли. Что касается рака почек, то компания применяет dovitinib вместе со своим диагностическим инструментом DRP. Он способен определять пациентов, для которых препарат будет наиболее эффективен.

Ранее в этом месяце на конференции Европейского общества медицинской онкологии Allarity представила данные, доказывающие, что пациенты с почечно-клеточной карциномой, отобранные с помощью DRP, имели средний показатель выживаемости 15 месяцев. Это больше, чем 11,2 месяцев, у тех, кто принимал «Нексавар» от Bayer.

Все лекарственные средства, которые Allarity выпускает, в том числе пять потенциальных препаратов против рака средней и поздней стадии, разрабатываются с помощью DRP. Компания заявила, что ожидает получать предпродажное одобрение на dovitinib с DRP в этом году.

Николай Соколов

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