Минобрнауки выделило 10 грантов на 2,5 млрд рублей для медико-генетических разработок

Минобрнауки РФ объявило о выделении в 2021–2023 годах десяти грантов в форме субсидии из федбюджета на общую сумму 2,5 млрд рублей для генетических разработок в сфере медицины. Получателями стали различные институты РАН, вузы и федеральные медцентры. Всего на гранты по Федеральной научно-технической программе развития генетических технологий на 2019–2027 годы на текущем этапе направлено более 10 млрд рублей. Минобрнауки РФ объявило о выделении в 2021–2023 годах десяти грантов в форме субсидии из федбюджета на общую сумму 2,5 млрд рублей для генетических разработок в сфере медицины. Получателями стали различные институты РАН, вузы и федеральные медцентры. Всего на гранты по Федеральной научно-технической программе развития генетических технологий на 2019–2027 годы на текущем этапе направлено более 10 млрд рублей.

Согласно опубликованным протоколам о рассмотрении заявок на участие в конкурсе по предоставлению грантов, деньги на «создание средств профилактики инфекционных болезней» получат несколько организаций. Научно-технологическому университету «Сириус» на разработку подходов для профилактики и преодоления резистентности бактерий к противомикробным препаратам направят 360 млн рублей. Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН получит 365 млн рублей на разработку средств профилактики и лечения COVID-19 и сопутствующих инфекционных заболеваний с использованием генетических технологий.

На развитие технологий геномного редактирования для решения инновационных задач биомедицины и диагностики нескольким организациям будет направлено по 267,5 млн рублей. Такой грант для создания технологической платформы экстренного создания средств профилактики и терапии вирусных инфекций на примере SARS-CoV-2-нейтрализующих антител получит Институт молекулярной и клеточной биологии Сибирского отделения РАН. Средства на использование генетических технологий для поиска биомаркеров, моделирования и терапии заболеваний человека получит и Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН.

Среди получателей грантов на такую же сумму есть Белгородский государственный национальный исследовательский университет – он будет заниматься развитием технологий генетического моделирования в области медикобиологических исследований и генной терапии нейромышечных заболеваний. Сибирскому государственному медицинскому университету предстоит заняться генетическим и эпигенетическим редактированием клеток опухоли и микроокружения с целью блокировки метастазирования.

Поддержку в виде грантов по решению Минобрнауки для медико-генетических разработок направят еще четырем исследовательским организациям – каждая из них получит по 177 млн рублей. НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина займется созданием и развитием биоресурсной коллекции генетически и фенотипически охарактеризованных клеточных линий и первичных опухолей человека. Медико-генетический научный центр им. академика Н.П. Бочкова с помощью гранта создаст сетевой центр коллективного пользования биоресурсной коллекции биологических образцов пациентов с генетическими заболеваниями по направлению «генетические технологии для медицины».

НМИЦ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко займется развитием биоресурсной коллекции опухолей нервной системы человека с молекулярно-генетической паспортизацией для персонифицированного лечения пациентов с нейроонкологическими заболеваниями. Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН будет развивать биоресурсную «Коллекцию лабораторных грызунов SPF статуса для фундаментальных, биомедицинских и фармакологических исследований».

Грантовая поддержка биоресурсных коллекций и исследовательских программ проводится Минобрнауки России на конкурсной основе. Она направлена на решение крупных прикладных задач мирового уровня и создание ведущих исследовательских коллективов в области генетических технологий. Всего на конкурс по получению грантов было подано 128 заявок из 35 регионов страны. Поддержано развитие 15 биоресурсных коллекций и 25 исследовательских программ.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее сообщила, что на реализацию программы по развитию генетических технологий в 2021 году в бюджете предусмотрено 10,3 млрд рублей, еще 734 млн рублей приходится на средства из внебюджетных источников – таким образом, общая сумма финансирования программы составит 11 млрд. Средства предназначены как для медицинских проектов, так и для развития генетических технологий в сфере сельского хозяйства, биобезопасности и промышленной микробиологии. При этом на развитие трех центров геномных исследований мирового уровня, которые функционируют с 2019 года, в этом году направлено 1,3 млрд рублей.

В апреле Голикова рассказала о реализации программы развития генетических технологий. Тогда стало известно, что несколько научных центров совместно разработали прототип технологии лечения редкого заболевания – миодистрофии Дюшенна, которое является орфанным инвалидизирующим и необратимым заболеванием с частотой возникновения один случай на 3,5–5 тысяч новорожденных мужского пола. Голикова отметила, что «подобный терапевтический подход создается в России впервые».