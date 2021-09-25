В ФКУ Минздрава намерены отказаться от раскрытия цен по долгосрочным контрактам

Цена долгосрочных контрактов, заключаемых между ФКУ «Федеральный центр планирования и организации лекобеспечения граждан» Минздрава России и иностранными фармпроизводителями на поставку лекарств, не должна показываться публично, указала директор ФКУ Елена Максимкина на партнеринге «Лекарства России – к междисциплинарному диалогу». Долгосрочные контракты ФКУ направлены на снижение цены за счет закупаемого объема, но цену контрактов в России учитывают и другие страны, работающие с фармкомпанией. Это останавливает их от участия в аукционах.

«Надо вновь возвращаться к тематике не «публичить» цену. <…> Мы с вами находимся по оценке при выдаче кредитов к стране со средним уровнем развития экономики – это достаточно высокая оценка. Поэтому, конечно, цены Российской Федерации всегда принимаются точно так же во внимание, как и мы принимаем во внимание для референтных стран на иных рынках», – сказала Максимкина.

ФКУ заключило в 2021 году пять долгосрочных контрактов по препаратам, применяемым в терапии ВИЧ и гепатита С, – долутегравиру, ралтегравиру, этравирину, нарлапревиру, дасабувиру. На 2022 год уже объявлен двухлетний контракт на закупку препарата от рассеянного склероза натализумаб, планируется закупить на несколько лет вперед АРВ-препарат лопинавир+ритонавир, следует из презентации Минздрава России.

Заключенные контракты позволяют экономить 5 млрд рублей бюджетных средств ежегодно, сказала Максимкина. По ее словам, ФКУ направило запросы по перспективным долгосрочным контрактам 50 партнерам. «Всех [иностранных производителей. – Vademecum] волнует цена контракта, публичность, отсутствие в РФ возможности корректировать контрактные обязательства», – отметила она.

Кроме того, Максимкина отметила необходимость заключать госконтракты под определенное количество пациентов. «Также необходимо вернуться к тематике возможности заключения контрактов – пока такое невозможно, – когда есть определенное количество пациентов, которое обеспечивается в рамках контракта. А если появляются дополнительные пациенты, то это за счет компании», – сказала руководитель ФКУ.

Ранее Максимкина сообщала, что предложение по заключению долгосрочных контрактов направлено всем производителям защищенных патентами лекарств.

Первые долгосрочные контракты, прежде всего на вакцины, Минздрав начал заключать в 2019 году.

Фото: pharmmedprom.ru

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