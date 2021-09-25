На лекобеспечение пациентов с орфанными заболеваниями запланировано 200 млрд рублей

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова 24 сентября сообщила, что в 2022–2024 годах из федерального бюджета на лечение детей и взрослых, больных орфанными и другими заболеваниями, планируется направить более 200 млрд рублей. Кроме того, в течение трех лет будет выделено более 252 млрд рублей на работу благотворительного фонда «Круг добра». Вице-премьер РФ Татьяна Голикова 24 сентября сообщила, что в 2022–2024 годах из федерального бюджета на лечение детей и взрослых, больных орфанными и другими заболеваниями, планируется направить более 200 млрд рублей. Кроме того, в течение трех лет будет выделено более 252 млрд рублей на работу благотворительного фонда «Круг добра».

Выделение порядка 200 млрд рублей за три года на закупку препаратов означает, что на каждый год запланировано около 66,6 млрд рублей. Вероятнее всего, речь идет о «14 ВЗН» – препараты для орфанных заболеваний закупаются централизованно по этой госпрограмме. В бюджете на 2021 год на финансирование «14 ВЗН» выделено 64,3 млрд рублей. В апреле этого года в Госдуме отмечали недофинансирование программы и заявляли о необходимости увеличения финансирования.

«Необходимо еще около 10 млрд рублей. И поверьте, мы эти вопросы сейчас будем ставить – об изменении бюджета на 2021 год в части увеличения финансирования «14 ВЗН», – отмечал депутат Госдумы Александр Петров на пресс-конференции, посвященной результатам госпрограммы. Согласно резолюции с апрельского заседания экспертного совета по здравоохранению комитета Совета Федерации по социальной политике, зарегистрирован дефицит по программе более 20 млрд рублей.

В конце августа 2021 года ФКУ «Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан» Минздрава России объявило 15 аукционов на закупку препаратов для программы «14 ВЗН» из бюджета на 2022 год. Это раньше, чем обычно: в последние годы первые аукционы по госпрограмме со сроком поставки в следующем году объявлялись в ноябре.

На работу благотворительного фонда «Круг добра», судя по анонсированной Татьяной Голиковой сумме, в ближайшие три года будет предусмотрено по 84 млрд рублей. На работу фонда в 2021 году было направлено 60 млрд рублей, появившихся в результате изменений в налогообложении: физические лица с заработком от 5 млн рублей с 1 января 2021 года облагаются подоходным налогом не 13%, а 15%. Всего в этом году на закупку лекарств в бюджете фонда предусмотрено 47 млрд рублей. В августе член экспертного совета «Круга добра» Александр Румянцев сообщал, что фондом закуплено 12 лекарств на 15 млрд рублей, еще 19 млрд рублей зарезервировано на их закупку.

Татьяна Голикова 24 сентября также напомнила, что с 2022 года неонатальный скрининг будет проводиться не по пяти, а по 36 заболеваниям. На эти цели планируется в течение трех лет направлять по 2,6 млрд рублей, отметила вице-премьер. Ранее главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава РФ Сергей Куцев заявлял, что Правительство РФ намерено предусмотреть в федеральном бюджете на 2022 год 6,5 млрд рублей на проведение неонатального скрининга.