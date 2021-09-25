Нижегородский суд освободил от исполнения наказания фигуранта «дела томографов»

Еще один фигурант дела – экс-начальник управления правовой и кадровой работы Минздрава Нижегородской области Максим Ильин – не дожил до суда, он скончался в 2018 году.
По версии следствия, гендиректор «Инмет» Валерий Пуршев вступил в сговор с Максимом Ильиным, в результате в техническое задание на тендер были включены характеристики для поставки компьютерных томографов Aquillion производства японcкой Toshiba Medical Systems, а цена томографов в итоге вдвое превысила рыночные расценки.
Валерий Пуршев отрицал вину, указывая, что в 2009 году закупка техники напрямую у производителей была невозможна, а в экспертизах следствия не учтены реальные цены на поставляемые томографы, а также расходы на доставку и комплектацию. С вынесенным приговором гендиректор «Инмет» не согласился и пообещал его обжаловать.
В 2009 году ООО «Инмет» выиграло аукцион на поставку компьютерных томографов в областную больницу имени Семашко, больницу скорой медицинской помощи города Дзержинска и Лысковскую ЦРБ за 162,4 млн рублей. Следствие по делу шло более десяти лет, причем Генеральная прокуратура РФ неоднократно отказывалась утверждать обвинительное заключение, в результате дело поступило в Нижегородский районный суд для рассмотрения по существу в октябре 2019 года уже после истечения сроков давности.
Расследование поставок «тяжелого» медицинского оборудования, которое получило название «дело томографов», было инициировано в 2010 году. Внимание Контрольного управления Президента РФ привлек широкий разброс цен на медоборудование – от 50 до 80 млн за КТ 64 среза в идентичной комплектации. Согласно озвученным тогда данным, из 170 томографов на общую сумму 7,5 млрд рублей большая часть была приобретена по завышенным ценам. Генпрокуратура РФ отчиталась о возбуждении 17 уголовных дел.
Фото: bimedis.ru