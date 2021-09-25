Фавипиравир компании «Промомед» зарегистрирован в Узбекистане

Лекарственный препарат Фавипиравир, вошедший в методические рекомендации Минздрава России по лечению COVID-19, зарегистрирован на территории Республики Узбекистан.

ийской Академии наук, препарат может применяться для предупреждения перехода заболевания коронавирусной инфекцией в тяжелую форму. На данный момент он рекомендован Минздравом РФ для лечения COVID-19 любой степени тяжести.

В сентябре 2020 года ГК «Промомед» одной из первых в России получила постоянное регистрационное удостоверение на лекарство против вируса SARS-COV-2, что дало возможность применять препарат амбулаторно. Почти сразу препарат вошел в методические рекомендации Минздрава России по профилактике и лечению COVID-19, а распоряжением Правительства РФ от 21.10.2020 был включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

Производственный комплекс «Биохимик» соответствует требованиям единых правил надлежащей производственной практики (Good Manufacturing Practice) Евразийского экономического союза, что подтверждается сертификатом GMP, подчеркнули в компании. Это позволит ГК «Промомед» осуществлять регулярные поставки Фавипиравира в Узбекистан.

«Регистрация Фавипиравира, рекомендованного Минздравом РФ для лечения COVID-19, в Узбекистане — важный шаг для нас, — отметил генеральный директор ГК «Промомед» Максим Смагин. — Я горжусь тем, что мы можем внести свой вклад в борьбу с пандемией не только на территории нашей страны, но и помочь соседним государствам».

Материал партнера: «Промомед»

pharmvestnik