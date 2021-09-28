Аргентина и Бразилия разработают собственную вакцину от COVID-19 для бесперебойных поставок

В Аргентине и Бразилии будут разрабатывать свою вакцину против COVID-19. Это обеспечит регион надежными поставками препаратов. Вакцина будет основана на платформе мРНК, на которой работают вакцины Pfizer и Moderna.

Панамериканская организация здравоохранения (PAHO) заявила, что аргентинские и бразильские исследовательские центры разработают и будут производить вакцины против коронавируса на основе технологии мРНК. Об этом пишет бразильский портал R7.

«Мы делаем ставку на то, что эти два центра будут активно способствовать распространению знаний и технологий в регионе», — заявил заместитель директора PAHO Жарбас Барбоса на видеоконференции.

В Бразилии для разработки и производства активных компонентов вакцины был выбран Bio-Manguinhos (Технологический институт иммунобиологических препаратов), который является частью Fiocurz (Фонд Освальдо Круза) министерства здравоохранения. В Аргентине была выбрана частная биофармацевтическая компания Sinergium Biotech.

При этом Барбоса отметил, что региональный офис ВОЗ стремится расширить производственный потенциал и укрепить производственно-сбытовую цепочку в регионе, чтобы увеличить технологическую независимость в Северной и Южной Америке в области вакцин, лекарств и предметов медицинского назначения.

«Каждый регион должен иметь возможность производить вакцины», — также подчеркнула главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан во время презентации вместе с Барбосой.

Сваминатан указала на преимущества технологии мРНК, которая используется в вакцинах Pfizer и Moderna. «По сравнению с другими технологиями мРНК оказалась очень успешной для вакцин против COVID-19 и она хорошо адаптируется не только против вариантов вируса, но и против других патогенов», — отметила она.

Барбоса также заявил, что после разработки региональной мРНК-вакцины против коронавируса два центра обязались запросить у PAHO разрешение на ее использование, что позволит предлагать ее разным странам через Возобновляемый фонд учреждения.

«Нам предстоит тяжелая работа. Но мы убеждены в том, что наградой будет улучшение своевременного и справедливого доступа к вакцинам для нашего региона, который по-прежнему больше всего страдает от этой пандемии», — сказал он.

Николай Соколов

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