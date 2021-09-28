Представители фармотрасли попали в TOP1000 российских менеджеров

Опубликован ежегодный рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров». В него вошли в том числе представители фармацевтической отрасли.

Ассоциация менеджеров (АМР) и ИД «Коммерсантъ» представили рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров» по итогам 2020 года. Начальный пул кандидатов состоит из 1000 лауреатов рейтинга прошлого года. В итоговый список входят верифицированные кандидатуры, набравшие более 25% голосов членов «Академии Премии Топ-1000», и кандидаты, не упомянутые в изначальном списке, но набравшие более 25% упоминаний экспертов.

Число новых имен в рейтинге достигло исторического минимума — 37,7% от общего списка. Меньше было лишь по итогам 2018 года — 37,0%. В среднем же новичков в разные годы бывало около 45%, отмечают составители. «Возможно, нынешний показатель связан с коронакризисом, а также с соображениями вроде «коней на переправе не меняют», — поясняют они.

Наивысший показатель ротации лучших менеджеров обнаружился в «Профессиональных услугах» (48,7%), «Финансовом секторе» (47,9%), «Сервисе и производстве потребительских товаров» (45,4%), «Онлайн-платформах» (45,2%) и в «Фармацевтике» (44,4%). «Логично предположить, что в первых четырех отраслях существенная ротация произошла в связи со сменой потребительских предпочтений и моделей поведения в период пандемии, а также с существенным ускорением процесса цифровизации, перестройка в сфере фармацевтики в нынешней ситуации и вовсе не нуждается в комментариях», — пишут организаторы.

«Высшие руководители. Топ-250»

ТОРГОВЛЯ 9 Буздалин Антон Романович генеральный директор «Еаптека» Карпова Анастасия Геннадьевна генеральный директор «Эркафарм» Кузин Александр Владимирович генеральный директор «Аптечная сеть 36,6» ФАРМАЦЕВТИКА 1 Морозов Дмитрий Валентинович генеральный директор Biocad 2 Музяев Вадим Геннадиевич президент «Протек» 3 Штефан Эдер исполнительный вице-президент в России и СНГ Stada 4 Родионов Петр Петрович генеральный директор «Герофарм» 5 Литвинова Елена Юрьевна генеральный директор «НоваМедика» 6 Бучнева Валентина Николаевна глава бизнес-подразделения «Евразия» «Босналек» 7 Патруйярд Эрик Жан Франсуа генеральный директор Pfizer 8 Погодина Екатерина Борисовна генеральный директор «Джонсон & Джонсон» 9 Монж Оксана Анатольевна генеральный директор «Санофи»

«Финансовые директора. Топ-100»

ФАРМАЦЕВТИКА 1 Каганова Светлана Юрьевна руководитель финансового отдела Pfizer 2 Макарова Мария Владимировна заместитель генерального директора, CFO «НоваМедика»

«Коммерческие директора. Топ-100»

ТОРГОВЛЯ Даниелян Армине Самвеловна коммерческий директор «Эркафарм» ФАРМАЦЕВТИКА 1 Бахметьев Игорь Владимирович коммерческий директор Stada 2 Верещагина Ольга Николаевна директор департамента по развитию розничного, оптового и тендерного сегментов бизнеса «Сандоз» 3 Соколов Андрей Валерьевич директор по операционной деятельности и стратегическому планированию «Босналек» 4 Свищенко Ярослав Юрьевич руководитель коммерческих продаж «Берлин-Хеми/А.Менарини»

«Директора по маркетингу. Топ-100»

ТОРГОВЛЯ Паршикова Наталья Геннадьевна директор по маркетингу «Еаптека»

«Директора по персоналу. Топ-100»

ФАРМАЦЕВТИКА 1 Арендарь Александра Сергеевна директор по персоналу «Герофарм» 2 Латышева Екатерина Вячеславовна директор по управлению персоналом «НоваМедика»

«ИТ-директора. Топ-50»

ФАРМАЦЕВТИКА 1 Мартынов Михаил Владимирович заместитель генерального директора по информационным технологиям Biocad

«Директора по логистике и цепям поставок. Топ-25»

ФАРМАЦЕВТИКА 1 Бовтун Виктор Григорьевич заместитель генерального директора по операциям ЦВ «Протек»

«Директора по отношениям с органами власти. Топ-50»

ФАРМАЦЕВТИКА 1 Торгов Алексей Владимирович директор департамента по взаимодействию с органами государственной власти Biocad

«Директора по общественным и корпоративным связям. Топ-100»

ФАРМАЦЕВТИКА 1 Албаут Татьяна Викторовна директор по связям с общественностью «НоваМедика» 2 Саяпина Галина Евгеньевна лидер направления внутрикорпоративных коммуникаций в кластере Восточной Европы Pfizer 3 Кенюхова Ирина Геннадьевна директор департамента по внешним коммуникациям Biocad 4 Козловская Анна Александровна вице-президент по коммуникациям Stada

«Директора по правовым вопросам. Топ-50»

ФАРМАЦЕВТИКА 1 Данилова Лилия Ивановна юридический руководитель по Восточной Европе Pfizer

«Директора по развитию. Топ-50»