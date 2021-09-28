Представители фармотрасли попали в TOP1000 российских менеджеров

Опубликован ежегодный рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров». В него вошли в том числе представители фармацевтической отрасли.
Ассоциация менеджеров (АМР) и ИД «Коммерсантъ» представили рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров» по итогам 2020 года. Начальный пул кандидатов состоит из 1000 лауреатов рейтинга прошлого года. В итоговый список входят верифицированные кандидатуры, набравшие более 25% голосов членов «Академии Премии Топ-1000», и кандидаты, не упомянутые в изначальном списке, но набравшие более 25% упоминаний экспертов.
Число новых имен в рейтинге достигло исторического минимума — 37,7% от общего списка. Меньше было лишь по итогам 2018 года — 37,0%. В среднем же новичков в разные годы бывало около 45%, отмечают составители. «Возможно, нынешний показатель связан с коронакризисом, а также с соображениями вроде «коней на переправе не меняют», — поясняют они.
Наивысший показатель ротации лучших менеджеров обнаружился в «Профессиональных услугах» (48,7%), «Финансовом секторе» (47,9%), «Сервисе и производстве потребительских товаров» (45,4%), «Онлайн-платформах» (45,2%) и в «Фармацевтике» (44,4%). «Логично предположить, что в первых четырех отраслях существенная ротация произошла в связи со сменой потребительских предпочтений и моделей поведения в период пандемии, а также с существенным ускорением процесса цифровизации, перестройка в сфере фармацевтики в нынешней ситуации и вовсе не нуждается в комментариях», — пишут организаторы.
«Высшие руководители. Топ-250»
|ТОРГОВЛЯ
|9
|Буздалин Антон Романович
|генеральный директор
|«Еаптека»
|Карпова Анастасия Геннадьевна
|генеральный директор
|«Эркафарм»
|Кузин Александр Владимирович
|генеральный директор
|«Аптечная сеть 36,6»
|ФАРМАЦЕВТИКА
|1
|Морозов Дмитрий Валентинович
|генеральный директор
|Biocad
|2
|Музяев Вадим Геннадиевич
|президент
|«Протек»
|3
|Штефан Эдер
|исполнительный вице-президент в России и СНГ
|Stada
|4
|Родионов Петр Петрович
|генеральный директор
|«Герофарм»
|5
|Литвинова Елена Юрьевна
|генеральный директор
|«НоваМедика»
|6
|Бучнева Валентина Николаевна
|глава бизнес-подразделения «Евразия»
|«Босналек»
|7
|Патруйярд Эрик Жан Франсуа
|генеральный директор
|Pfizer
|8
|Погодина Екатерина Борисовна
|генеральный директор
|«Джонсон & Джонсон»
|9
|Монж Оксана Анатольевна
|генеральный директор
|«Санофи»
«Финансовые директора. Топ-100»
|ФАРМАЦЕВТИКА
|1
|Каганова Светлана Юрьевна
|руководитель финансового отдела
|Pfizer
|2
|Макарова Мария Владимировна
|заместитель генерального директора, CFO
|«НоваМедика»
«Коммерческие директора. Топ-100»
|ТОРГОВЛЯ
|Даниелян Армине Самвеловна
|коммерческий директор
|«Эркафарм»
|ФАРМАЦЕВТИКА
|1
|Бахметьев Игорь Владимирович
|коммерческий директор
|Stada
|2
|Верещагина Ольга Николаевна
|директор департамента по развитию розничного, оптового и тендерного сегментов бизнеса
|«Сандоз»
|3
|Соколов Андрей Валерьевич
|директор по операционной деятельности и стратегическому планированию
|«Босналек»
|4
|Свищенко Ярослав Юрьевич
|руководитель коммерческих продаж
|«Берлин-Хеми/А.Менарини»
«Директора по маркетингу. Топ-100»
|ТОРГОВЛЯ
|Паршикова Наталья Геннадьевна
|директор по маркетингу
|«Еаптека»
«Директора по персоналу. Топ-100»
|ФАРМАЦЕВТИКА
|1
|Арендарь Александра Сергеевна
|директор по персоналу
|«Герофарм»
|2
|Латышева Екатерина Вячеславовна
|директор по управлению персоналом
|«НоваМедика»
«ИТ-директора. Топ-50»
|ФАРМАЦЕВТИКА
|1
|Мартынов Михаил Владимирович
|заместитель генерального директора по информационным технологиям
|Biocad
«Директора по логистике и цепям поставок. Топ-25»
|ФАРМАЦЕВТИКА
|1
|Бовтун Виктор Григорьевич
|заместитель генерального директора по операциям
|ЦВ «Протек»
«Директора по отношениям с органами власти. Топ-50»
|ФАРМАЦЕВТИКА
|1
|Торгов Алексей Владимирович
|директор департамента по взаимодействию с органами государственной власти
|Biocad
«Директора по общественным и корпоративным связям. Топ-100»
|ФАРМАЦЕВТИКА
|1
|Албаут Татьяна Викторовна
|директор по связям с общественностью
|«НоваМедика»
|2
|Саяпина Галина Евгеньевна
|лидер направления внутрикорпоративных коммуникаций в кластере Восточной Европы
|Pfizer
|3
|Кенюхова Ирина Геннадьевна
|директор департамента по внешним коммуникациям
|Biocad
|4
|Козловская Анна Александровна
|вице-президент по коммуникациям
|Stada
«Директора по правовым вопросам. Топ-50»
|ФАРМАЦЕВТИКА
|1
|Данилова Лилия Ивановна
|юридический руководитель по Восточной Европе
|Pfizer
«Директора по развитию. Топ-50»
|ТОРГОВЛЯ
|3
|Быстрова Оксана Викторовна
|директор по корпоративному развитию и аналитике
|«Аптечная сеть 36,6»