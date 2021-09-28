Philip Morris International завершила приобретение датской Fertin Pharma

Компания Philip Morris International завершила приобретение датской Fertin Pharma A/S, занимающейся разработкой и производством оздоровительных и фармацевтических продуктов. Сумма сделки составила $820 млн.

«Присоединение технологий, возможностей и квалифицированной рабочей силы Fertin Pharma, в том числе, около 200 профессиональных сотрудников, занимающихся исследованиями и разработками, позволит Philip Morris быстро наладить масштабный выпуск уникальных инновационных продуктов, которые помогут компании достичь поставленных целей: получение более половины чистого дохода за счет бездымных изделий и получение дохода от неникотиновой продукции на сумму не менее $1 млрд до 2025 года», — говорится в сообщении компании.

На предприятиях Fertin Pharma работают более 850 человек. Компания специализируется на исследованиях, разработке и выпуске пероральных средств доставки в организм активных ингредиентов, включая никотин, и является крупным производителем решений для никотин-заместительной терапии.

С помощью сделки по покупке Fertin Pharma, Philip Morris планирует увеличить свое присутствие на рынке с помощью бездымных продуктов, таких как пакетики с никотином для борьбы с курением. Кроме того, пероральные платформы Fertin Pharma, дополняющие опыт Philip Morris, могут быть использованы для разработки научно обоснованных оздоровительных продуктов для таких сфер, как сон, энергия, отдых и концентрация.

gxpnews