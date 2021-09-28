Денис Проценко возглавит комиссию по здравоохранению в «Единой России»

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с лидерами предвыборного списка партии «Единая Россия» (ЕР) сообщил, что в партии будут созданы комиссии, которые помогут выстроить работу по исполнению «наказов избирателей», а также народной программы ЕР. Партийную комиссию по здравоохранению возглавит главный врач московской ГКБ №40 Денис Проценко. Ранее СМИ сообщали, что Проценко намерен отказаться от депутатского статуса.

Денис Проценко после встречи с президентом отметил, что, для того чтобы общение с коллегами оставалось «таким же глубоким с точки зрения проблематики», он останется внутри системы здравоохранения и продолжит работу в больнице на посту главврача. Вместе с тем он будет проводить консилиумы с врачами по всей стране и контролировать ход реализации народной программы.

«По предложению Владимира Владимировича Путина в партии «Единая Россия» возглавлю комиссию по здравоохранению. Это будет действенный инструмент обратной связи, чтобы все решения по перезагрузке системы оказания медицинской помощи работали как надо, а не оставались только на бумаге», – заявил Проценко.

В ходе предвыборной компании Денис Проценко среди прочего проводил конференции с различными представителями отрасли, а 17 сентября объявил о запуске проекта «Консилиум доктора Проценко», который стал площадкой для обмена мнениями и предложениями от представителей отрасли, в том числе от волонтеров и общественников. «Мы не просто говорим, с нами работает Министерство здравоохранения, и все озвученные идеи и предложения тут же прорабатываются», – отметил Проценко.

После объявления итогов выборов в Госдуму РФ VIII созыва стало известно, что в федеральное заксобрание могут войти несколько представляющих здравоохранение депутатов, среди них – академик Александр Румянцев, колопроктолог Бадма Башанкаев, педиатры Татьяна Буцкая и Татьяна Кусайко, а также гендиректор аптечных сетей «Неофарм» Евгений Нифантьев. Также от федерального списка кандидатов на депутатское кресло претендовала главный врач ГКБ №52 Марьяна Лысенко. Все они были выдвинуты от партии «Единая Россия», которая, согласно данным Центризбиркома, набрала 49,83% голосов.

Денис Проценко в 1999 году окончил Московскую медицинскую академию им. И.М. Сеченова по специальности «лечебное дело». Затем прошел ординатуру в этом же вузе по специальности «анестезиология и реаниматология». В период с 2000 по 2008 год работал анестезиологом-реаниматологом в Городской клинической больнице №7 в Москве, затем вплоть до 2014 года занимал пост заместителя главврача по медицинской части по анестезиологии и реаниматологии в этой же больнице.

С 2014 по 2016 год Проценко являлся заместителем главврача по медицинской части по анестезиологии и реаниматологии ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова. В 2016 году был назначен главным врачом в ГКБ им. С.С. Юдина. С 2019 года и по настоящее время руководит ГКБ №40. С 2019 года Проценко также занимает должность заведующего кафедрой анестезиологии и реаниматологии в РНИМУ им. Н.И. Пирогова.