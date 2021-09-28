Занимавшуюся исследованием происхождения COVID-19 группу ученых журнала Lancet распустили

Группа ученых, которая сотрудничала с журналом Lancet и исследовала происхождение коронавируса, была распущена. Причиной стала ее связь с организацией EcoHealth Alliance, которая финансировала исследования китайского университета в Ухане.

Специальная группа, которая занималась расследованием происхождения коронавируса в журнале Lancet, была распущена. Причиной стала ее связь с американской некоммерческой организацией EcoHealth Alliance, которая работала с Уханьским институтом вирусологии, сообщает The Wall Street Journal

Издание пишет, что EcoHealth Alliance направляла часть своего финансирования на счет китайского института. Этот грант включал сбор образцов у летучих мышей и людей, подвергающихся риску заражения вирусами. Финансирование было приостановлено в апреле 2020 года по приказу президента Дональда Трампа, но было продолжено позже в том же году.

Решение о роспуске принял глава группы, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. «Я просто не хотел, чтобы целевая группа была так явно связана с одним из главных действующих лиц всего этого поиска истоков [COVID-19], которым был EcoHealth Alliance», — рассказал он.

Президент EcoHealth Alliance Питер Дашак ранее возглавлял рабочую группу, но в июне отказался от этой должности. Он настаивает на том, что не существует никаких доказательств, подтверждающих теорию лабораторной утечки коронавируса. Дашак был членом делегации Всемирной организации здравоохранения, которая посещала Ухань в течение последнего года и пришла к выводу, что утечка вируса из лаборатории чрезвычайно маловероятна.

Некоторые члены группы также сотрудничали с доктором Дашаком или EcoHealth Alliance по ряду вопросов. При этом один из членов группы заявил, что у группы не было никакого конфликта интересов, который мешал бы ей оценивать данные о том, как вирус попал в человеческую популяцию.

Сакс сообщил WSJ, что комиссия Lancet по COVID-19 продолжит изучение происхождения вируса, отчет по этому вопросу должен быть опубликован в середине 2022 года. Комиссия может расширить сферу своего исследования, включив в нее комментарии внешних экспертов по проблемам биобезопасности, включая вопросы государственного надзора и прозрачности лабораторных исследований.

Сакс отмечает, что у значительного числа лабораторий по всему миру есть технологии для воссоздания или создания новых вирусов, но регуляции и правила по безопастности экспериментов не успевают за развитием таких технологий.

Николай Соколов

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