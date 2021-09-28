Эксперты спрогнозировали будущее исследований реальной клинической практики

«Дата МАТРИКС» – единственная компания в области RealWorldEvidence, вошедшая в государственную программу ЭПР на основе ФЗ, подписанного Владимиром Путиным, которая имеет право официально проводить RWE-исследования на российских данных. Об этом на международной научно-практической конференции «RWD/RWE — Инструменты исследования реальной клинической практики сегодня и завтра», которая состоялась в Москве 16 сентября, заявил заместитель генерального директора ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России, д.м.н., профессор Вадим Меркулов.

В конференции приняли участие значимые игроки международного и российского рынка, а также представители власти, заинтересованные в развитии передового направления исследований реальной клинической практики.

RWE, исследования рутинной практики, отражающие практический опыт пациентов в реальных ситуациях, — новый мировой тренд, который в будущем кардинально изменит и фармацевтическую, и медицинские отрасли, подчеркнули участники конференции. Использование этих данных в дополнение к данным, полученным из классических рандомизированных клинических исследований, даст возможность улучшить доступ к безопасному и эффективному лечению для населения.

Участие российских центров в международных и российских клинических исследованиях привело к тому, что все больше врачей в рутинной клинической практике переходят на объективную оценку безопасности согласно стандартным критериям оценки степени тяжести, принятым в международной практике клинических исследований. Это касается и оценки эффективности, при которой начинает проводиться оценка объективного ответа заболевания с учетом стандартов, применимых ранее только в клинических исследованиях.

Напомним, 2 июля президент подписал Федеральный закон № 331-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации». Компания «Дата МАТРИКС», которая занимается исследованиями рутинной клинической практики (RWE) на основе обезличенных данных из электронных медицинских карт — один из семи рассмотренных участников программы ЭПР и единственный в области RealWorldEvidence. Благодаря экспериментальному правовому режиму фармацевтические и биотехнологические компании получат юридически комплаентного поставщика данных рутинной клинической практики (RWD) и возможность проведения RWE исследований на российских данных.

Материал партнера: «Дата МАТРИКС»

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