РУДН и «Эвалар» заключили соглашение о сотрудничестве

Подписание договора о сотрудничестве между РУДН и компанией «Эвалар», состоялось 22 сентября. Документ подписали первый проректор, проректор по научной работе РУДН Андрей Костин и председатель совета директоров компании «Эвалар» Наталия Прокопьева.

Сотрудничество направлено на формирование научно-исследовательских, образовательных и информационных связей между РУДН и компанией «Эвалар».

«РУДН — один из ведущих федеральных вузов России, — прокомментировал Андрей Костин. — Компания «Эвалар» входит в топ российских фармацевтических компаний и на протяжении многих лет лидирует в российском сегменте БАД. Объединяет нас и международный статус. РУДН — самый международный вуз России, центр сетевого взаимодействия университетов стран БРИКС, ШОС, СНГ. Здесь учатся представители 160 стран. Компания «Эвалар» проводит активную экспансию на мировой фармацевтический рынок. Продукция компании регистрируется и поставляется в более чем 20 стран мира, в том числе в страны Западной и Восточной Европы, Ближний Восток и Средиземноморье». По его словам, соглашение о коллаборации «позволит наиболее полно и эффективно использовать интеллектуальный и материально-технический потенциал РУДН и компании «Эвалар» для достижения поставленных целей».

«Совместные проекты, запланированные нами, будут способствовать дальнейшему развитию практического здравоохранения через наращивание научных, интеллектуальных и профессиональных ресурсов», — заключил он.

К приоритетным направлениям сотрудничества в рамках договора, в частности, отнесены:

Совместная разработка современных биологически активных добавок к пище и лекарственных препаратов растительного происхождения, отвечающих современным трендам нутрициологии и диетологии в российской и международной практике.

Использование научно-исследовательской базы, опыта и разработок РУДН по направлениям сотрудничества в практической деятельности «Эвалар»

Проведение совместных научных и научно-прикладных исследований.

Обеспечение высокого качества подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов, в том числе привлечение экспертов — представителей «Эвалар» к участию в разработке образовательных программ университета.

Подготовка и проведение научно-образовательных мероприятий и конференций по тематикам, связанным с направлениями сотрудничества.

Организация практик и стажировок обучающихся РУДН в компании «Эвалар».

Организация партнерских научно–образовательных проектов, курсов и мини-курсов лекций и семинаров, отдельных просветительских лекций для «Эвалар», университета, а также неограниченного круга лиц.

Учреждение совместных грантов и стипендий для выполнения исследований по актуальным направлениям сотрудничества, представляющим взаимный интерес.

Материал партнера: «Эвалар»

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