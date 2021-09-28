Интерпол в России обнаружил более тысячи нарушений при обороте лекарств и БАД

Интерпол МВД России выявил за 2021 год 1207 правонарушений в сфере реализации сильнодействующих веществ, фальсифицированных медизделий и биологически активных добавок под видом высокоэффективных препаратов. Возбуждено 85 уголовных дел.

В этом году представители НЦБ Интерпола МВД России выявило 1207 правонарушений в ходе операции «Пангея», направленной на борьбу с преступлениями в сфере фармацевтической деятельности, сообщается на сайте полиции.

Было проведено около 17 тыс. мероприятий в организациях, осуществляющих оборот лекарств и медизделий. Выявлено 1 207 правонарушений, составлено 632 административных протокола. По фактам реализации сильнодействующих веществ, фальсифицированных медизделий и БАД под видом высокоэффективных препаратов возбуждено 85 уголовных дел, задержано 72 лица, подозреваемых в преступной деятельности.

Масштабная операция «Пангея» по борьбе с продажей фальсифицированных, нелицензированных, недоброкачественных лекарственных препаратов, БАД и медизделий в интернете проводится ежегодно под эгидой Генерального секретариата Интерпола совместно с Всемирной таможенной организацией и Европолом.

Елена Сидорова

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