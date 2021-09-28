РФПИ сообщил предварительные результаты исследования комбинации «Спутника» и AstraZeneca

Данные исследования по совместному применению первой дозы «Спутника V» и вакцины AstraZeneca показывают эффективность этой комбинации. После ее введения у пациентов наблюдался четырехкратный рост антител.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) опубликовал предварительные результаты испытаний комбинации первого компонента вакцины «Спутник V» и препарата шведско-британской AstraZeneca. Данные собирались у первых 20 участников исследования, которые получили вакцину AstraZeneca в качестве первого компонента и через 29 дней первый компонент «Спутника V» — в качестве второго.

Согласно результатам промежуточного анализа, на 57-й день исследования у 85% добровольцев как минимум в четыре раза выросло количество нейтрализующих антител к спайковому белку (S-белку) коронавируса. Других данных не представлено.

РФПИ пишет, что в основе вакцины «Спутник V» лежал гетерогенный бустерный подход. Он подразумевает введение двух разных серотипов аденовируса человека для двух компонентов. В основе первой дозы лежит серотип 26 типа, а во второй – серотип 5 типа.

Такая технология позволяет комбинировать «Спутник» с другими вакцинами. Фонд отмечает, что выступил инициатором партнерства с другими производителями вакцин для проведения совместных исследований комбинации первого компонента «Спутник V» с зарубежными препаратами.

Проведение совместных исследований было предусмотрено меморандумом, подписанным в декабре РФПИ, Центром имени Н.Ф. Гамалеи, AstraZeneca и компанией «Р-Фарм». В феврале такие исследования начались в Азербайджане.

Промежуточный анализ данных ранее показал, что антитела к спайковому белку (S-белку) коронавируса вырабатываются у 100% добровольцев. Комбинированное использование вакцин также продемонстрировало высокий профиль безопасности без серьезных побочных эффектов или случаев заражения коронавирусом после вакцинации.

В июле Минздрав одобрил проведение клинического исследования безопасности и иммуногенности комбинации вакцин от AstraZeneca и Центра им. Гамалеи в России. I-II фаза исследований запланирована на базе пяти клинических центров с участием 150 добровольцев.

Николай Соколов

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