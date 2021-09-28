Pfizer начала испытания первого перорального препарата для профилактики COVID-19

Компании Pfizer начала фазу II/III испытаний разработки, которая предназначена для профилактики и лечения COVID-19 на ранней стадии. Это первый противоковидный препарат, принимаемый перорально.

Pfizer заявила о начале масштабного испытания нового перорального противовирусного препарата PF-07321332, предназначенного для борьбы с COVID-19 при появлении первых симптомов заболевания. Участники будут принимать лекарственное средство вместе с небольшой дозой ритонавира, широко используемого против ВИЧ-инфекции.

В фазе II/III исследований примут участие 2660 здоровых взрослых пациентов в возрасте от 18 лет, проживающих в одном помещении с человеком, у которого была подтверждена симптоматическая форма COVID-19. Как сообщается, результаты фазы I показали безопасность и хорошую переносимость PF-07321332.

Помимо этого, Pfizer объявила о старте еще одного исследования своего препарата среди взрослых негоспитализированных пациентов с симптомами COVID-19.

Отмечается, что основное назначение лекарства — подавить инфекцию на ранней стадии. Терапия блокирует активность ключевого фермента, необходимого для размножения коронавируса, под названием протеаза SARS-CoV-2-3CL. Ожидается, что применение разработки Pfizer совместно с ритонавиром поможет замедлить распад PF-07321332 и активное вещество останется в организме на протяжении более длительного периода времени.

PF-07321332 является первым пероральным ингибитором протеазы SARS-CoV-2-3CL. В настоящее время не существует перорального лекарства, одобренного для профилактики или лечения COVID-19 на ранней стадии.

В США зарегистрирован один противокоронавирусный препарат – ремдесивир, который вводится внутривенно. Его разработчиком является американская компания Gilead Sciences.

MSD совместно со своим партнером Ridgeback Biotherapeutics недавно начали заключительный этап испытания своего экспериментального препарата molnupiravir для профилактики COVID-19.

Владимир Заболотских

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