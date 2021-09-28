«ФармЭко» купила долю в компании – поставщике незарегистрированных лекарств

ООО «ФармЭко» приобрело доли в 32% в ООО «ФармаМондо». Эта компания стала поставщиком незарегистрированного противоопухолевого препарата для фонда «Круг добра».

ООО «ФармЭко» стало владельцем 32%-ной доли в ООО «ФармаМондо», следует из базы СПАРК, запись об этом сделана 22 сентября 2021 года. Компанией также владеют: немецкая BioMedica Holding (доля 38%) и швейцарская FarmaMondo S.A. (доля 30%). В «ФармЭко» «ФВ» подтвердили факт покупки.

Как говорится на официальном сайте, компания FarmaMondo S.A. (Швейцария) более 100 лет является крупным поставщиком лекарственных средств по всему миру. Партнеры «ФармаМондо» — зарубежные биотехнологические производственные компании, не представленные на рынке России.

Одна из основных услуг компании – поставка незарегистрированных лекарств.

Комиссия по закупкам фонда «Круг добра» 2 сентября 2021 года утвердила заключение девяти договоров с ООО «ФармаМондо» на поставку не зарегистрированного в России динутуксимаба бета, продаваемого за границей под маркой «Карзиба», который назначается при нейробластоме.

Как рассказали «ФВ» в «ФармЭко», помимо 32% долей в ООО «ФармаМондо» покупатель имеет опцион на 8% долей, который будет реализован после одобрения сделки Федеральной антимонопольной службой (ФАС).

Стоимость сделки сторонами не раскрывается.

«Цель сделки – развивать за счет синергии между «ФармаМондо» и дистрибьюторским сегментом группы – компанией «Ирвин» поставки в Россию инновационных препаратов для лечения орфанных заболеваний. Благодаря этому доступ к таким препаратам может получить большее количество пациентов, в том числе в регионах», – сообщил председатель правления ООО «ФармЭко» Иван Коноплянников.

Елена Калиновская

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