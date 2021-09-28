Московские фармпредприятия увеличили на 80% продажи товаров за полгода

За первые шесть месяцев 2021 года фармацевтические предприятия Москвы реализовали товаров на общую сумму 134,1 млрд руб., что на 79% больше аналогичного показателя прошлого года. Объем экспорта фармпродукции составил почти 549 млн долл., это более чем в четыре раза превышает прошлогодние показатели.

В Москве работают 26 крупных и средних предприятий фармацевтической отрасли, которые обеспечивают более 24% от объемов общероссийского производства, сообщает пресс-служба столичного Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

«Отрасль показывает уверенный рост: по итогам первых шести месяцев 2021 года столичные производства реализовали товаров на 134,1 млрд рублей, что на 79% больше, чем за тот же период 2020 года», — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, предприятия обеспечивают лекарствами не только Москву и регионы, но и отправляют фармпродукцию в другие страны.

«В первом полугодии текущего года объем экспорта фармацевтической продукции составил почти 549 млн долл., это более чем в четыре раза превышает аналогичный период прошлого года, тогда было экспортировано продукции на 131,5 млн долл., и более чем в 5,5 раза выше показателя 2019 года и 97,4 млн долл.», – отметил заместитель мэра.

Развитию фармотрасли способствует поддержка со стороны правительства города.

«Инвестиции в основной капитал крупных и средних предприятий, осуществляющих производство фармацевтической продукции в Москве, в январе—марте 2021 года составили 9,3 млрд руб. За весь прошлый год этот показатель достиг 10,5 млрд рублей, что более чем в два раза превышает инвестиционные итоги 2019 года», – сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

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