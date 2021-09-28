Teva отозвала более 70 серий препарата из-за превышения токсичных веществ

Росздравнадзор сообщил о принятом компанией Teva решении отозвать с рынка 77 серий гипотензивного препарата с лозартаном. В фармацевтической субстанции «Лозартан калия» выявили повышенное содержание токсичных примесей.
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения проинформировала об отзыве из обращения лекарственного препарата «Лозартан-Тева» в дозировке по 25 мг и 50 мг №30. Письмо службы от 23.09.2021 г. №01и-1211/21 опубликовано на сайте службы.
Масштабный отзыв гипотензивного препарата произвел владелец регистрационного удостоверения, компания Teva. Речь идет о четырех сериях гипотензивного препарата с дозировкой 25 мг. и 73 сериях – с дозировкой 50 мг.
Для производства таблеток использовалась калиевая соль лозартана, в которой были обнаружены опасные примеси в количестве, превышающем допустимое токсикологическое воздействие (ТТС) и пожизненное воздействие (LTL).
ООО «Тева» должна отчитаться регулятору об изъятии из обращения указанных серий лекарственных препаратов.
Таисия Кубрина
pharmvestnik