Teva отозвала более 70 серий препарата из-за превышения токсичных веществ

Росздравнадзор сообщил о принятом компанией Teva решении отозвать с рынка 77 серий гипотензивного препарата с лозартаном. В фармацевтической субстанции «Лозартан калия» выявили повышенное содержание токсичных примесей.

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения проинформировала об отзыве из обращения лекарственного препарата «Лозартан-Тева» в дозировке по 25 мг и 50 мг №30. Письмо службы от 23.09.2021 г. №01и-1211/21 опубликовано на сайте службы.

Масштабный отзыв гипотензивного препарата произвел владелец регистрационного удостоверения, компания Teva. Речь идет о четырех сериях гипотензивного препарата с дозировкой 25 мг. и 73 сериях – с дозировкой 50 мг.

Для производства таблеток использовалась калиевая соль лозартана, в которой были обнаружены опасные примеси в количестве, превышающем допустимое токсикологическое воздействие (ТТС) и пожизненное воздействие (LTL).

ООО «Тева» должна отчитаться регулятору об изъятии из обращения указанных серий лекарственных препаратов.

Таисия Кубрина

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