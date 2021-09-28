Счетная палата обнаружила завышение цен по госконтрактам на поставку лекарств ФМБА

Счетная палата обнаружила завышение цен по контрактам на поставку лекарств, заключенным ФМБА с поставщиками. В одном случае речь идет о завышении на 8%, в другом – на 36%.

Счетная палата опубликовала заключение о результатах проверки исполнения федерального бюджета за 2020 год в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА). В отчете, поступившем в редакцию, говорится, что из-за нарушений при определении начальной цены произошло неэффективное расходование средств федерального бюджета.

ФМБА при закупке препарата «Калидавир» (МНН ритонавир+лопинавир) у единственного поставщика ООО «Примафарм» включило в расчет цены контракта оптовую надбавку. Тем самым оно нарушило п.4 и п.10 Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, утвержденного приказом Минздрава № 1064н от 19.12.2019, устанавливающих порядок определения цены контракта при закупке лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, с использованием тарифного метода.

ФМБА заключило госконтракт в апреле 2020 года. Агентство приобрело 10 тыс. упаковок «Калидавира» производства «Фармасинтез» по цене 3,5 тыс. руб. за упаковку (с НДС 10 %) на общую сумму 35 млн руб.

Однако в Госреестре лекарственных средств (ГРЛС) предельная отпускная цена (без НДС) на препарат установлена в размере 2,922 тыс. руб. за упаковку (с НДС 10% 3,214 руб.). В результате при закупке «Калидавира», исходя из положений п.4 и п.10 Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, общая сумма контракта составила бы 32,14 млн руб., что на 2,86 млн руб. меньше осуществленной закупки, или на 8,2% от общей суммы заключенного контракта. «Указанное нарушение привело к неэффективному расходованию средств федерального бюджета», – говорится в заключении аудиторов.

Также в апреле 2020 года ФМБА заключило госконтракт с ОАО «Синтез» на поставку 396 упаковок «Гидроксихлорохина». По условиям контракта цена 682 руб. за упаковку (с НДС 10 %), общая сумма – 270,1 тыс. руб.

При этом на момент заключения контракта в ГРЛС в рамках МНН гидроксихлорохин минимальная цена была 393,77 руб. за упаковку (с НДС 10% 433,15 руб. за упаковку). Таким образом цена контракта завышена на 98,6 тыс. руб., или на 36,5%.

Всего в 2020 году ФМБА России провело 120 конкурсных процедур. Сумма заключенных составила 1,8 млрд руб., это на 29,8 млн руб. меньше начальной цены контракта. То есть экономия бюджетных средств составила 1,6%.

«ФВ» направил запрос в ФМБА с просьбой прокомментировать выводы Счетной палаты.

Елена Калиновская

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