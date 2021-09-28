Минздрав предложил ужесточить порядок ввоза незарегистрированных лекарств и медизделий

Минздрав России подготовил и выставил на общественное обсуждение на портале regulation.gov.ru законопроект «О внесении изменения в статью 238 УК РФ», который касается ввоза незарегистрированных лекарств или медицинских изделий.

Документом предлагается изложить пункт 3 примечания к статье 238.1 УК в новой редакции, согласно которой ее действие

‎не распространяется на случаи сбыта или ввоза в целях сбыта незарегистрированных в России лекарств или медизделий, если указанная продукция в стране не производится и ее обращение допускается в соответствии с законодательством.

В соответствии с действующей редакцией действие статьи не распространяется на указанные выше случаи, а также если лекарства и медизделия рекомендованы к применению Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

«Данная формулировка уже при одном из двух условий фактически декриминализирует ввоз в Российскую Федерацию и дальнейший сбыт незарегистрированных иностранных лекарственных средств и медицинских изделий, безопасность которых не подтверждена. Также следует отметить, что ВОЗ не ведет перечней, которые бы имели идентичное название: «рекомендованные ВОЗ лекарственные средства ‎и медицинские изделия». Существующий Примерный перечень ВОЗ основных лекарственных средств использует международные непатентованные наименования без привязки к конкретному лекарственному препарату и его производителю», — указано в пояснительной записке.

В Минздраве считают, что эти правовые неопределенности «не позволяют правоохранительным органам принять обоснованное процессуальное решение ‎в случае выявления фактов оборота незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий».

Кроме того, Минздрав предлагает внести соответствующие правки в статью 6.33 Кодекса Российской Федерации ‎об административных правонарушениях, где также предлагается исключить разрешение на ввоз незарегистрированных лекарств и медизделий, если их применение рекомендовано ВОЗ.