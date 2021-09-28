Владимир Путин поздравил «Р-Фарм» с 20-летием

26 сентября 2021 года группе компаний «Р-Фарм» исполнилось 20 лет. С юбилеем основателя компании Алексея Репика и сотрудников «Р-Фарм» поздравил Президент России Владимир Путин.

«Дорогие друзья!

Поздравляю вас с двадцатилетием создания акционерного общества «Р-Фарм». Прошедшие годы стали для вашей компании временем динамичного подъема и впечатляющих достижений. Благодаря профессионализму сотрудников, грамотным управленческим решением — она накопила огромный практический опыт укрепила научный экспертный потенциал и по праву стала одним из признанных лидеров отечественной фармацевтической отрасли.

Важно, что во главу угла в своей работе вы ставите такие основополагающие принципы как социальная ответственность и добросовестность, активное применение самых современных знаний и технологий. Специализируясь на разработке клинических исследованиях и производстве широкого спектра лекарственных средств, обеспечивая их доступность для пациентов, эффективно отвечая на глобальные вызовы — вы вносите серьезный вклад в развитие медицинской науки и здравоохранения, открываете новые горизонты для международного сотрудничества в этих жизненно важных сферах и, конечно, отмечу приоритетное внимание, которое компания уделяет реализации масштабных, образовательных профориентационных программ, подготовке молодых квалифицированных специалистов.

Знаю, что впереди у вас новые проекты и задачи. От души желаю, чтобы они осуществились. Успехов вам и всего самого доброго!

Владимир Путин»

gxpnews