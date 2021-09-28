ГК «Исток-Аудио» вышла на рынок МИ для офтальмологии

Резидент «Сколково» компания «Исток Аудио Лабс» (входит в ГК «Исток-Аудио») разработала видеонистагмограф VISION для оценки остроты зрения на основе технологий машинного обучения. Общий объем инвестиций в проект не раскрывается, софинансирование со стороны фонда «Сколково» составило 1,2 млн рублей. В сентябре 2021 года МИ получило верификацию Росздравнадзора. Резидент «Сколково» компания «Исток Аудио Лабс» (входит в ГК «Исток-Аудио») разработала видеонистагмограф VISION для оценки остроты зрения на основе технологий машинного обучения. Общий объем инвестиций в проект не раскрывается, софинансирование со стороны фонда «Сколково» составило 1,2 млн рублей. В сентябре 2021 года МИ получило верификацию Росздравнадзора.

Как сообщают разработчики, аппаратно-программный комплекс VISION включает в себя программное обеспечение, индивидуальный набор линз и маску-нистагмограф. Наличие фиксации позволяет проводить процедуру с использованием корригирующих линз.

Принцип работы инфракрасной видеонистагмографии основан на записи рефлекторных движений глаза в ответ на движущиеся картинки с определенными параметрами, что минимизирует влияние врача и пациента на результаты оценки зрения. В компании надеются, что большая объективность исследования позволит повысить точность заключений экспертных медицинских комиссий при приеме на работу или вынесении заключения об инвалидности.

Объем инвестиций в проект не раскрывается, сумма поддержки со стороны фонда «Сколково» составила 1,2 млн рублей, в сентябре 2021 года изделие получило регистрацию Росздравнадзора. Производиться комплекс будет на мощностях ОАО «Исток-Аудио Интернэшнл» в подмосковном Фрязино. Розничная цена на рынке составит от 1,5 млн до 2 млн рублей, итоговая стоимость будет варьироваться в зависимости от потребностей заказчика.

Компания «Исток Аудио Лабс» входит в ГК «Исток-Аудио», которая специализируется на разработке и производстве технических средств реабилитации, в том числе слуховых аппаратов, а также дистрибуции широкого спектра медоборудования. По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Исток Аудио Лабс» на 100% принадлежит ГК «Технопарк» основного владельца ГК «Исток-Аудио» Ивана Климачева (доля 70%), Сергея Кацина и Ирины Медведевой (доли по 15%). Убыток компании в 2020 году составил 2,6 млн рублей.

Фото: istok-audio-labs.com

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