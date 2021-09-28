Sanofi отказывается от разработки мРНК-вакцины против COVID-19

Sanofi отказалась от планов по разработке мРНК-вакцины против COVID-19, несмотря на положительные результаты испытаний. Компания сосредоточится на разработке совместной c GSK вакцины против коронавируса на основе рекомбинантных белков.

Sanofi отказывается от планов по созданию собственной вакцины против COVID-19 на основе технологии мРНК, пишет Reuters. Издание пишет, что это решение принято из-за высокой конкуренции на рынке, особенно со стороны альянса Pfizer и BioNTech. Более того, такое решение компания приняла даже несмотря на успехи II фазы испытаний препарата. В пресс-релизе компания сообщила, что у 91—100% участников испытаний через две недели после второй дозы вакцины наблюдалось четырехкратное увеличение антител.

Но Sanofi отмечает, что будет использовать эту технологию для создания вакцин против других заболеваний, включая грипп, поскольку на рынке и так присутствуют двое сильных игроков, запустивших свои мРНК-вакцины против COVID-19. Речь идет о компаниях Pfizer и Moderna. «Эти результаты несомненно помогут определить дальнейший путь развития наших программ по разработке [препаратов на основе] мРНК», — сказал руководитель отдела исследований и разработок компании Sanofi Pasteur Жан-Франсуа Туссен.

Также Sanofi вместе с британской компанией GlaxoSmithKline сосредоточит свои усилия на созднании и выводе на рынок совместной разработки. Это вакцина против COVID-19, основанная на технологии рекомбинантных белков.

В мае «ФВ» сообщал, что в ходе II фазы испытаний вакцина Sanofi и GlaxoSmithKline вызвала устойчивый клинический ответ у пациентов. «Промежуточные результаты II фазы показали от 95 до 100% сероконверсии [образования антител] после второй инъекции во всех возрастных группах (от 18 до 95 лет) и для всех доз с приемлемой переносимостью и отсутствием проблем безопасности», — заявляли в Sanofi.

Компании надеются, что препарат получит одобрение уже к IV кварталу этого года. Вакцина должна была появиться на рынке раньше, но в декабре прошлого года производители заявили об отсрочке ее производства. Препарат оказался неспособен вызвать достаточный иммунный ответ у пожилых людей.

Николай Соколов

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