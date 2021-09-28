«Сантэнс» и АГАС наметили пути сотрудничества

Договоренности о сотрудничестве между ГК «Сантэнс» и Ассоциацией государственных аптечных сетей были достигнуты в рамках прошедшей 22—24 сентября конференции АГАС. Мероприятие состоялось на берегу озера Байкал при поддержке Santens Fullfilment и Sooplata.

Активный интерес у руководителей фармаций и аптечных складов, а также представителей российских и зарубежных фармацевтических компаний вызвали доклады директора ГК «Сантэнс» по взаимодействию с государственными органами и коммуникациям с профессиональным сообществом Германа Иноземцева. Он рассказал о новых инструментах партнеринга между аптеками и производителями с помощью логистического оператора.

В качестве основных вариантов сотрудничества между крупнейшим информационно-логистическим фармоператором «Сантэнс» и членами АГАС обсуждалось подключение аптечных учреждений к форматам работы «фулфилмент», «моноканал» и программам лояльности покупателей Sooplata.

«В условиях борьбы с пандемией фармацевтические предприятия с государственным участием ищут пути развития, которые смогут позволить им не только заниматься обслуживанием и логистикой существующих бюджетных потоков, но и развивать собственную розничную сеть, напрямую участвовать в аукционах для нужд бюджетных организаций субъектов федерации, — отметил исполнительный директор АГАС Григорий Бирюков. — Фармации и аптечные склады видят себя прямыми игроками на рынке поставок медикаментов, заинтересованы в конкурентном предложении на широкий ассортимент медицинской продукции».

«Мы уверены, что объединенные этой ассоциацией силы государственных аптечных сетей практически всех регионов России являются сильнейшим и эффективнейшим инструментом фарммаркетинга и самым прямым каналом поставок фармпродукции и парафармы с целью обеспечения высокого индекса дистрибуции и доступности многих брендов», — заявил Герман Иноземцев.

Информация от компании

Группа компаний «Сантэнс» — информационно-логистический оператор на российском фармацевтическом рынке, более 20 лет оказывающий услуги по таможенному оформлению, логистике, а с 2020 года и по маркировке, стикеровке и сопровождению в СМДЛП отечественных и импортируемых лекарственных препаратов на территории России. Также клиентам и партнерам группы компаний стали доступны инструменты сопровождения в СМДЛП «CT&T» и инструменты прямых поаптечных поставок Fullfilment/«Моноканал» напрямую от ГК «Сантэнс».

АГАС — Ассоциация государственных аптечных сетей — насчитывает 38 фармпредприятий с государственным участием, которые обеспечивают работу 2343 аптечных учреждений в 35 регионах Российской Федерации, и представляет интересы и правовую защиту ГУП. Миссия АГАС состоит в разработке единого государственного подхода и стандартов к лекарственному обеспечению граждан России в целях охраны и поддержания здоровья населения.

Материал партнера: «Сантэнс»

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