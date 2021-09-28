Центр Гамалеи получит 100 млн руб. на III фазу испытаний «Спутника V» среди подростков

Правительство направит Центру им. Гамалеи 100,6 млн руб. на проведение III фазы исследований вакцины «Спутника V» среди подростков. В исследовании примут участие 3 тыс. добровольцев в возрасте от 12 до 17 лет.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение № 2679-р, в соответствии с которым на проведение III фазы исследований вакцины «Спутник V» среди подростков будет направлено 100,6 млн руб. Об этом сообщается на портале правовой информации.

В исследовании примут участие 3 тыс. добровольцев в возрасте от 12 до 17 лет. Средства из резервного фонда правительства будут направлены Минздраву для предоставления субсидии разработчику вакцины, Центру им. Гамалеи.

Минздрав должен до 1 марта 2022 года представить в правительство доклад о целевом использовании средств.

23 сентября сообщалось, что Минздрав России получил документы от Центра им. Гамалеи на регистрацию вакцины против COVID-19 для подростков с новым названием «Гам-КОВИД-Вак М».

Елена Сидорова

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