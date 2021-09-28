«Петровакс Фарм» получила европейский патент на оригинальный препарат «Лонгидаза®»

Компания «Петровакс Фарм» получила европейский патент на оригинальный препарат «Лонгидаза®». Патент будет действовать на территории таких стран как Великобритания, Германия, Франция, Швейцария, Ирландия и Бельгия. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

С приобретением европейского патента разработчик и производитель препарата обеспечивает правовую защиту своего исключительного права на лекарственное средство в течение 20 лет на территории Европы. Согласно ожиданиям, общий объем продаж «Лонгидазы» в 2021 году составит более 1,5 миллиона упаковок.

«Лонгидаза®» (бовгиалуронидаза азоксимер) является оригинальным российским ферментным препаратом. Его более 15 лет широко применяют в России и странах ближнего зарубежья в пульмонологии, урологии, косметологии и других областях медицины. В пандемию коронавируса врачи используют «Лонгидазу» для профилактики и лечения осложнений, вызванных COVID-19, для постковидной реабилитации.

«Лонгидаза® – это не имеющая аналогов уникальная разработка российских ученых. Препарат востребован в России и странах СНГ, в том числе в период пандемии коронавирусной инфекции. Мы видим большой потенциал для расширения географии его применения, в том числе в Европе. Патентная защита на Европейских территориях позволит нам чувствовать себя уверенно, имея определенные гарантии по охране нашего препарата от недобросовестной конкуренции», – подчеркнул президент компании «Петровакс Фарм» Михаил Цыферов.

Европейский патент будет дополнительно расширен в 15 государствах – Болгарии, Греции, Венгрии, Италии, Литве, Латвии и других.

«Мы планируем полномасштабную зарубежную экспансию на динамично растущие и перспективные для нас рынки стран ближнего зарубежья и Европы. Существуют все основания полагать, что препарат «Лонгидаза®» станет востребованным в странах Европейского союза, так как уже сегодня широко применяется в медицинской практике и зарекомендовал себя у профильных специалистов. В наших планах зарегистрировать лекарственное средство по максимальному количеству показаний, большинство из которых актуальны для ЕС, что позволит нам успешно продвигать продукт и на других зарубежных рынках», – отметил директор по продажам биотехнологических продуктов и экспорту компании «Петровакс Фарм» Дмитрий Пасечник.

Для получения патента на «Лонгидазу» «Петровакс Фарм» воспользовался процедурой PCT (Patent Cooperation Treaty) в рамках Договора о патентной кооперации. Это универсальная и наиболее востребованная в мире система патентования, позволяющая испрашивать патентную охрану изобретения одновременно в большом количестве стран (сегодня в ней участвуют 152 договаривающихся государства) через подачу единой «международной» патентной заявки.

gxpnews