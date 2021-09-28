Johnson & Johnson: возросла роль фармацевтов в информировании потребителей о лечении гриппа и простуды

31% всех потребителей зачастую не знают, симптомы какой болезни у них проявляются, не различая простуду, грипп и другие заболевания. Об этом свидетельствуют данные нового европейского исследования, которое ко Всемирному дню фармацевта провела компания Johnson & Johnson Consumer Health EMEA среди более чем шести тысяч потребителей Великобритании, Франции, Германии, Италии, Испании и России в возрасте от 18 до 65 лет.

Авторы исследования сделали вывод о том, что значительно возрастает роль фармацевта в информировании потребителей о заботе о своем здоровье, профилактике и различных способах лечения кашля и простуды.

За последние 18 месяцев коренным образом изменилось отношение потребителей к повседневным симптомам гриппа и простуды. 33% российских потребителей заявили, что не решаются публично демонстрировать симптомы гриппа и простуды. 15% россиян не будут советоваться с фармацевтами при проявлении у них симптомов гриппа и простуды, 55% потребителей из России изолируются дома.

Кроме того, стало известно, что потребители не знают о правильном лечении от симптомов гриппа и простуды. 52% потребителей из всех стран выборки сообщили о приеме парацетамола или ибупрофена. Но эти препараты преимущественно снимают жар и боль. Существуют мультисимптомные продукты, которые содержат ингредиенты, облегчающие множественные симптомы кашля, больного горла, насморка, простуды и гриппа.

«Роль фармацевтов нельзя недооценивать, особенно после событий последних 18 месяцев и сохраняющегося фактора неопределенности. Результаты опроса демонстрируют недостаточную уверенность потребителей в понимании их симптомов гриппа и простуды, а также наиболее подходящих и эффективных путей их лечения. В этой связи производителям так важно выстраивать эффективную коммуникацию с фармацевтами, своевременно и четко информировать о свойствах продуктов», – прокомментировал управляющий директор подразделения потребительских товаров для здоровья по России, Украине и СНГ компании Johnson & Johnson Лакиш Хаталкар.

gxpnews