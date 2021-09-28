MSD ведет переговоры по покупке Acceleron Pharma за $11 млрд

Merck & Co (в России известна как MSD) ведет переговоры о приобретении американской биофармацевтической компании Acceleron Pharma, специализирующейся на респираторных заболеваниях и болезнях крови, сообщили источники Wall Street Journal (WSJ). О сделке может быть объявлено на этой неделе, а ее сумма оценивается в $11 млрд. Merck & Co (в России известна как MSD) ведет переговоры о приобретении американской биофармацевтической компании Acceleron Pharma, специализирующейся на респираторных заболеваниях и болезнях крови, сообщили источники Wall Street Journal (WSJ). О сделке может быть объявлено на этой неделе, а ее сумма оценивается в $11 млрд.

Долей 11,5% в Acceleron Pharma владеет BMS. Bloomberg предположил, что BMS является одним из основных претендентов на покупку компании. BMS также была заинтересована в выкупе оставшейся доли в Acceleron Pharma, но MSD сумела обойти конкурента, сообщили источники Wall Street Journal.

Доля в Acceleron Pharma досталась BMS еще от Celgene, которая сейчас является частью BMS. У Acceleron есть препарат Reblozyl (luspatercept-aamt), одобренный FDA и EMA для лечения анемии у пациентов с миелодиспластическим синдромом и бета-талассемией. BMS выплачивает Acceleron роялти за продажи Reblozyl. Партнеры оценивают потенциальные продажи препарата к 2029 году на уровне свыше $4 млрд.

Еще одна перспективная разработка Acceleron – sotatercept для терапии легочной артериальной гипертензии, препарат находится на III фазе КИ. Это многомиллиардный рынок: продажи препаратов от этого заболевания в мире за первую половину 2021 года составили $1,7 млрд, указывает WSJ. При этом sotatercept может стать первым препаратом, который не только устраняет симптомы и замедляет течение болезни, но и может остановить ее.

Акции Acceleron в период с 20 по 24 сентября выросли со $136 до $168 за штуку. Bloomberg объяснил такой рост наличием переговоров по продаже Acceleron. Потенциальный покупатель компании может заплатить $180 за акцию.

MSD заинтересовалась Acceleron после того, как из состава MSD была выделена компания Organon, сосредоточившаяся на женском здоровье. Это позволило MSD сконцентрироваться на развитии ключевых областей, включая онкологию, вакцины и ветеринарные препараты.