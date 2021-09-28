ФМБА откроет Центр технологий и микрофабрикации для биомедицины за 2 млрд рублей

ЦТМ создан на базе Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины (ФНКЦ ФХМ) ФМБА России. Финансирование ЦТМ проводилось по федеральной целевой программе «Фарма-2020».
Как следует из ЕИС в сфере закупок, всего по проекту «Реконструкция опытно-промышленного производства микро- и наносистем для диагностики и лечения ранних стадий онкологических, инфекционных и сердечно-сосудистых заболеваний, микродозаторов лекарственных соединений» с 2014 года ФНКЦ ФХМ заключил контракты на общую сумму 1,992 млрд рублей.
Проектированием занималось ФГУП «Федеральный центр по проектированию и развитию объектов ядерной медицины» ФМБА России. Контракт на реконструкцию в декабре 2015 года за 823 млн рублей выиграло ООО «Аэротэк», на оснащение за 476,3 млн рублей – ООО «Элтех СПб» (в январе 2018 года).
Предполагается, что на базе центра будут проводиться научно-прикладные исследования, а также разработка прототипов и опытных партий медицинских приборов и диагностических систем на основе микрофлюидных и нанотехнологий. Мощность производства – до 12 тысяч штук в год.
На площадях ЦТМ собран комплекс технологических процессов для создания специальных чипов и приборов для in vitro диагностики. В частности, специалистами центра разработан портативный анализатор «Изаскрин-8» для обнаружения ДНК и РНК возбудителей инфекционных заболеваний, включая SARS-CoV-2. Как сообщают создатели, время полного анализа по поиску РНК возбудителя COVID-19 составляет менее 30 минут. Прибор предназначен для мобильного применения в лабораториях и пунктах тестирования, бригадами скорой помощи, врачами спортивной медицины.
Фото: fmba.gov.ru