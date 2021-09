MSD ведет переговоры по покупке Acceleron Pharma за $11 млрд Росстат сообщил о росте производства лекарств в августе на 22% » ФМБА откроет Центр технологий и микрофабрикации для биомедицины за 2 млрд рублей Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России 29 сентября 2021 года откроет первый в стране Центр технологий и микрофабрикации (ЦТМ) для нужд биомедицины. На площадке будут разрабатываться новые методы диагностики in vitro, инновационные приборы медицинского назначения, в том числе с использованием микрофлюидных и нанотехнологий, фотоники и плазмоники. По подсчетам Vademecum, общий объем госконтрактов по объекту в подмосковном Одинцово с 2014 года составил 2 млрд рублей. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России 29 сентября 2021 года откроет первый в стране Центр технологий и микрофабрикации (ЦТМ) для нужд биомедицины. На площадке будут разрабатываться новые методы диагностики in vitro, инновационные приборы медицинского назначения, в том числе с использованием микрофлюидных и нанотехнологий, фотоники и плазмоники. По подсчетам Vademecum, общий объем госконтрактов по объекту в подмосковном Одинцово с 2014 года составил 2 млрд рублей. ЦТМ создан на базе Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины (ФНКЦ ФХМ) ФМБА России. Финансирование ЦТМ проводилось по федеральной целевой программе «Фарма-2020». Как следует из ЕИС в сфере закупок, всего по проекту «Реконструкция опытно-промышленного производства микро- и наносистем для диагностики и лечения ранних стадий онкологических, инфекционных и сердечно-сосудистых заболеваний, микродозаторов лекарственных соединений» с 2014 года ФНКЦ ФХМ заключил контракты на общую сумму 1,992 млрд рублей. Проектированием занималось ФГУП «Федеральный центр по проектированию и развитию объектов ядерной медицины» ФМБА России. Контракт на реконструкцию в декабре 2015 года за 823 млн рублей выиграло ООО «Аэротэк», на оснащение за 476,3 млн рублей – ООО «Элтех СПб» (в январе 2018 года). Предполагается, что на базе центра будут проводиться научно-прикладные исследования, а также разработка прототипов и опытных партий медицинских приборов и диагностических систем на основе микрофлюидных и нанотехнологий. Мощность производства – до 12 тысяч штук в год. На площадях ЦТМ собран комплекс технологических процессов для создания специальных чипов и приборов для in vitro диагностики. В частности, специалистами центра разработан портативный анализатор «Изаскрин-8» для обнаружения ДНК и РНК возбудителей инфекционных заболеваний, включая SARS-CoV-2. Как сообщают создатели, время полного анализа по поиску РНК возбудителя COVID-19 составляет менее 30 минут. Прибор предназначен для мобильного применения в лабораториях и пунктах тестирования, бригадами скорой помощи, врачами спортивной медицины.

