Представители фармотрасли пополнили состав нового созыва Госдумы

ЦИК опубликовал окончательные результаты выборов в Госдуму. Помимо вновь избранных депутатов, которые курируют вопросы медицинской и фармацевтической отрасли, в новый состав парламента в числе прочих вошли Станислав Наумов и Евгений Нифантьев. Денис Проценко возглавит Комиссию по здравоохранению в «Единой России».

Центральная избирательная комиссия опубликовала окончательный список депутатов Государственной думы восьмого созыва.

В новый состав думы вошли и представители фармы: собственник ГК «Неофарм» Евгений Нифантьев (от «Единой России») и председатель правления Ассоциации фармацевтических производителей Евразийского экономического союза Станислав Наумов (от ЛДПР).

Среди переизбранных депутатов и членов Комитета по охране здоровья седьмого созыва — Андрей Исаев, Александр Петров, Федот Тумусов, Алексей Куринный.

Также в думу прошли главный врач Городской клинической больницы № 40 «Коммунарка» Дениса Проценко, который был в первой тройке партийного списка «Единой России», и президент НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева Александр Румянцев, также выдвигавшийся от «Единой России». По словам собеседников «ФВ», обе кандидатуры рассматривались на пост руководителя Комитета по охране здоровья.

СМИ со ссылкой на источники писали, что Проценко может отказаться от депутатского статуса. Президент России Владимир Путин сообщил, что он возглавит только что созданную Комиссию по здравоохранению в «Единой России». «Уверен, что созданные партийные комиссии помогут так выстроить работу, чтобы все наказы избирателей, в целом народная программа партии были полностью выполнены», — считает президент.

Фото: cikrf.ru

Маргарита Грошева

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